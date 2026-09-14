Hyundai Mocean arriva in Italia: l’auto ora si può avere in abbonamento

Con Hyundai Mocean è possibile avere un’auto in abbonamento includendo nel canone assicurazione, manutenzione e assistenza

Oggi, le case automobilistiche offrono ai clienti diversi modi per mettere nel loro garage di casa una nuova auto. Hyundai, per esempio, ha annunciato l'introduzione in Italia di Mocean, il suo marchio dedicato alla mobilità in abbonamento. Secondo Hyundai, l'offerta di Mocean va ad affiancare i tradizionali modelli di proprietà o utilizzo del veicolo per offrire ai clienti la soluzione che maggiormente preferiscono in base alle loro necessita.

Come funziona l'abbonamento?

L'offerta precede un canone mensile che comprende tutto, anche assicurazione, manutenzione e assistenza. Il percorso di sottoscrizione è interamente digitale, dalla selezione del modello alla scelta della consegna a domicilio. Non sono previsti anticipi. Nei prossimi mesi Mocean introdurrà in Italia formule con una durata molto breve (3 o 6 mesi) e una gamma di prodotto che abbraccerà anche soluzioni EV e Plug-in Hybrid. Intanto, l'offerta di Mocean parte con una selezione di modelli rappresentativa dell'intera gamma Hyundai, articolata su quattro segmenti: city car, urban SUV, SUV e SUV di segmento superiore.

Hyundai Mocean

Si potranno quindi scegliere modelli come i20 e Bayon, ai Kona e Tucson e Santa Fe. Vetture che si potranno avere con motorizzazioni benzina, Diesel mild-hybrid e full hybrid, con contratti a 12 o 24 mesi e canone mensile all-inclusive. Insomma, con Mocean, Hyundai punta a voler offrire un nuovo modo di vivere l’auto, più semplice e vicino alle esigenze di clienti moderni che cercano una mobilità flessibile.

Facciamo un esempio pratico come riportato sul sito dedicato di Mocean. Una Hyundai Kona 1.6 ibrida allestimento Exellence con 1.000 km al mese di chilometraggio è proposta a 569 euro al mese per un contratto di 24 mesi. Si sale a 749 euro per un contratto di soli 12 mesi. Per i contratti con clienti sotto i 25 anni è previsto un piccolo extra mensile. Per i più curiosi su condizioni e costi di questo noleggio in abbonamento, è possibile consultare il sito di Mocean dove è presente una vetrina con le offerte.

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