Guida autonoma, Xiaomi fa da sé: il chip Xring D100 promette tanta potenza

Xiaomi continua a portare avanti il suo ambizioso piano di crescita nel mercato automotive in Cina. Dopo i modelli SU7 e YU7 che hanno riscosso un grande successo, l'azienda cinese punta sulla nuova Sky Nomad, un maxi SUV range extender. La sfida si sposta adesso sullo sviluppo della guida autonoma. Al riguardo, Xiaomi ha svelato il suo chip per gestire le avanzate funzionalità di assistenza alla guida, interamente sviluppato in casa. Si chiama Xring D100 e secondo l'azienda si tratta del primo chip cinese dedicato alle funzionalità di assistenza alla guida realizzato con un processo produttivo a 3 nanometri.

Tanta potenza

Oggi, le vetture Xiaomi per i sistemi ADAS sfruttano i chip di Nvidia con una potenza di calcolo di 700 TOPS. Il nuovo chip Xring D100 sarà in grado di offrire molta più potenza. Le sue specifiche tecniche includono una CPU a 20 core e una NPU a 16 core (Neural Processing Unit) dedicata alle funzionalità legate all'intelligenza artificiale. Il chip può inoltre gestire fino a 160 GB di memoria.

Xiaomi YU7 GT

La potenza di calcolo non è stata dichiarata ma secondo CarNewsChina si stimano tra 700 e 1.000 TOPS. Xring D100 andrebbe così a confrontarsi alla pari con i chip Turing di Xpeng e Xuanji A3 di BYD. Tuttavia, il chip Xring D100 di Xiaomi deve ancora superare rigorose certificazioni per il settore automobilistico. Sulle auto dovrebbe arrivare il prossimo anno e si specula che sarà la YU7 a disporne per prima con il prossimo aggiornamento.

I vantaggi di fare tutto in casa

A differenza dei chip ''generici'' che possono essere utilizzati su più modelli, realizzare una soluzione internamente porta diversi vantaggi. Xring D100 nasce per le vetture di Xiaomi e quindi permetterà al colosso cinese di poterlo ottimizzare a livello hardware e software per i suoi modelli. Si tratta di una strada intrapresa anche da casa automobilistiche come BYD o Tesla.

Fonte: CarNewsChina

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