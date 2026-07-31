Sky Nomad N70 e N90 Max ufficiali: i nuovi SUV Xiaomi con range extender

La nuova Sky Nomad N70 ha fatto ufficialmente il suo debutto. Xiaomi ha infatti presentato il suo nuovo SUV range extender di cui aveva già anticipato diverse cose. Adesso, finalmente possiamo scoprire tutte le sue specifiche. Nella versione Max, garantisce un'autonomia in elettrico di 505 km e secondo il fondatore e CEO di Xiaomi, Lei Jun, tale dato rende questo SUV il modello rage extender con più autonomia in elettrico sul mercato. Andiamo con ordine perché la casa cinese ha lanciato pure la più grande N90 Max.

Un nuovo sistema range extender con maxi batteria per tanta autonomia in elettrico

La nuova Xiaomi Sky Nomad N70 Max utilizza una batteria NMC da 76 kWh e offre fino a 505 km di autonomia in modalità completamente elettrica ma va detto, secondo il ciclo CLTC che è molto più generoso di quello WLTP. Durante la presentazione, Xiaomi ha confrontato il veicolo con diversi modelli range extender concorrenti, affermando che i modelli dotati di batterie da 63,3 kWh a 80,3 kWh offrono autonomie in elettrico pari o inferiori a 500 km.

Xiaomi Sky Nomad N70

Sky Nomad N70 Max può contare su di un powertrain dotato di due motori elettrici, quello anteriore eroga fino a 210 kW (286 CV), mentre quello posteriore ne eroga 100 kW (136 CV), per una potenza combinata massima di 310 kW (421 CV). C'è pi un motore benzina di 1,5 litri con funzione di generatore. Secondo l'azienda, il range extender ha un'efficienza termica massima superiore al 44% e può generare circa 4 kWh di elettricità da 1 litro di benzina. Xiaomi ha poi dichiarato che la piattaforma Sky Nomad può raggiungere un consumo energetico di 15,85 kWh/100 km, sempre CLTC ovviamente.

Il SUV sarà proposto in un secondo momento anche con una batteria più piccola da 52 kWh. Ricordiamo che le misure del SUV sono 4.960 mm lunghezza x 1.998 x larghezza x 1.785 mm altezza, con un passo di 2.950 mm.

Debutta anche la Sky Nomad N90 Max

Contestualmente, Xiaomi ha portato al debutto anche Sky Nomad N90 Max che si differenzia essenzialmente per dimensioni superiori. Le sue misure sono infatti 5.285 mm di lunghezza, 1.998 mm di larghezza e 1.825 mm di altezza, con un passo di 3.080 mm. L'abitacolo supporta una configurazione a sette posti 2+2+3. Il powertrain è il medesimo della N70 Max. Viste le maggiori dimensioni, l'autonomia in elettrico è inferiore ed è pari a 464 km secondo il ciclo CLTC.

Xiaomi Sky Nomad N90

L'autonomia combinata con batteria e serbatoio pieni raggiunge i 1.705 km, secondo Xiaomi. Il consumo di carburante a batteria scarica è stimato a 6,26 l/100 km.

Un nuovo capitolo per Xiaomi

Dopo una berlina e un SUV completamente elettrici, Xiaomi punta su due maxi SUV range extender. Modelli pensati soprattutto per il comfort e per chi ha bisogno di molto spazio. La motorizzazione range extender rende l'utilizzo di questi veicoli più flessibile e azzera l'ansia da autonomia che frena alcune persone a passare a modelli puramente elettrici.

Xiaomi Sky Nomad N90

Prezzi

Xiaomi ha aperto i preordini per i modelli N70 Max e N90 Max. Nel dettaglio, N70 Max ha un prezzo di partenza di 259.900 yuan (33.400 euro), mentre il modello di punta N90 Max costa 299.900 yuan (38.600 euro). Entrambi sono i modelli top di gamma, a cui seguiranno più avanti le varianti Pro e Standard.

VEDI ANCHE

Tags