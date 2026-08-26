Xiaomi Auto si prepara per l’Europa, è online il sito globale

Xiaomi Auto lancia sito e canali social internazionali, confermando l’ingresso in Europa nel 2027 e aprendo ai concessionari.

Chi fosse interessato ad acquistare un’auto a marchio Xiaomi può salutare positivamente l’apertura da parte di Xiaomi Auto del proprio sito internazionale e dei relativi canali social dedicati al mercato estero. Un passaggio che segna l’inizio pubblico dell’espansione globale del marchio cinese. Sulla homepage c’è una scritta decisamente inequivocabile: «Xiaomi Auto Officially coming to Europe in 2027». Xiaomi arriverà in Europa e lo farà il prossimo anno. Il sito, intanto, permette già di scoprire i principali modelli del marchio e di candidarsi come concessionari o distributori, ma non consente ancora di acquistare un’auto né indica prezzi o date di lancio per i singoli mercati. Per questo bisognerà ancora aspettare.

Un portale, non ancora un negozio

You know Xiaomi. Now meet Xiaomi Auto.

Everything that goes into a Xiaomi car.

The cars. The engineering. The people behind them.

See you on the road.



Learn more: https://t.co/WhzRhHeLXJpic.twitter.com/2MpsHAM7Zx — Xiaomi Auto (@xiaomiauto_) August 26, 2026

Il nuovo sito xiaomiauto.com mostra i modelli di punta del marchio, dalla berlina SU7 alla SU7 Ultra, fino al SUV YU7 GT, al progetto Sky Nomad e al concept Vision Gran Turismo. Sono presenti anche sezioni dedicate a newsroom, tecnologia e innovazione, ma manca configuratore, indicazioni di prezzo o un canale di acquisto. Questo vuol dire che si tratta di un passaggio preparatorio, non dell’avvio delle vendite vero e proprio al di fuori dalla Cina. La presenza dei modelli in homepage, inoltre, non equivale alla conferma della gamma che verrà effettivamente esportata in Europa.

La sede tedesca

Tra i dettagli più concreti compare l’elenco delle sedi di ricerca e sviluppo di Xiaomi Auto, che include Pechino, Shanghai, Nanchino e Wuhan, ma anche Monaco di Baviera. Il centro R&D europeo è guidato da un team di ex tecnici BMW, tra cui Rudolf Dittrich, già al lavoro sul progetto della M4 GT3.

Il presidente Xiaomi William Lu aveva dichiarato a maggio che l’avvio operativo dell’espansione estera è previsto per il terzo o quarto trimestre 2027. Lu ha inoltre delineato la strategia con cui Xiaomi affronterà i mercati esteri: prima quelli sviluppati, poi quelli emergenti; prima il segmento medio-alto, poi quello di massa; prima i mercati a guida a destra, poi quelli a guida a sinistra. L’Italia, quindi, non sarà tra i primi.

FONTE: CnEVPost

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