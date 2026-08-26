Xiaomi Auto si prepara per l’Europa, è online il sito globale

Chi fosse interessato ad acquistare un’auto a marchio Xiaomi può salutare positivamente l’apertura da parte di Xiaomi Auto del proprio sito internazionale e dei relativi canali social dedicati al mercato estero. Un passaggio che segna l’inizio pubblico dell’espansione globale del marchio cinese. Sulla homepage c’è una scritta decisamente inequivocabile: «Xiaomi Auto Officially coming to Europe in 2027». Xiaomi arriverà in Europa e lo farà il prossimo anno. Il sito, intanto, permette già di scoprire i principali modelli del marchio e di candidarsi come concessionari o distributori, ma non consente ancora di acquistare un’auto né indica prezzi o date di lancio per i singoli mercati. Per questo bisognerà ancora aspettare.
Un portale, non ancora un negozio
You know Xiaomi. Now meet Xiaomi Auto.— Xiaomi Auto (@xiaomiauto_) August 26, 2026
Everything that goes into a Xiaomi car.
The cars. The engineering. The people behind them.
See you on the road.
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Il nuovo sito xiaomiauto.com mostra i modelli di punta del marchio, dalla berlina SU7 alla SU7 Ultra, fino al SUV YU7 GT, al progetto Sky Nomad e al concept Vision Gran Turismo. Sono presenti anche sezioni dedicate a newsroom, tecnologia e innovazione, ma manca configuratore, indicazioni di prezzo o un canale di acquisto. Questo vuol dire che si tratta di un passaggio preparatorio, non dell’avvio delle vendite vero e proprio al di fuori dalla Cina. La presenza dei modelli in homepage, inoltre, non equivale alla conferma della gamma che verrà effettivamente esportata in Europa.
La sede tedesca
Tra i dettagli più concreti compare l’elenco delle sedi di ricerca e sviluppo di Xiaomi Auto, che include Pechino, Shanghai, Nanchino e Wuhan, ma anche Monaco di Baviera. Il centro R&D europeo è guidato da un team di ex tecnici BMW, tra cui Rudolf Dittrich, già al lavoro sul progetto della M4 GT3.
Il presidente Xiaomi William Lu aveva dichiarato a maggio che l’avvio operativo dell’espansione estera è previsto per il terzo o quarto trimestre 2027. Lu ha inoltre delineato la strategia con cui Xiaomi affronterà i mercati esteri: prima quelli sviluppati, poi quelli emergenti; prima il segmento medio-alto, poi quello di massa; prima i mercati a guida a destra, poi quelli a guida a sinistra. L’Italia, quindi, non sarà tra i primi.
FONTE: CnEVPost
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.