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Skoda Karoq, nel 2027 arriva la nuova generazione: ci sarà anche il Plug-in

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1 ora fa - Il prossimo anno, Skoda presenterà la seconda generazione del suo SUV Karoq

Il SUV poggerà sulla piattaforma MQB e potrebbe adottare un sistema ibrido plug-in con oltre 100 km di autonomia elettrica
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Il prossimo anno arriverà la nuova generazione della Skoda Karoq che potrebbe adottare per la prima volta una motorizzazione ibrida plug-in. L'attuale modello è arrivato sul mercato nel 2017 e nel 2021 ha ricevuto un restyling. Il SUV non sarà sostituito direttamente dalla nuova Elroq elettrica. Infatti, il CEO di Skoda, Klaus Zellmer, ha dato il via libera a una nuova Karoq, che sarà basata sulla stessa piattaforma MQB del Gruppo Volkswagen dei suoi predecessori e ''sarà lanciata nel 2027 o nel 2028''.

Come sarà la nuova Karoq?

Il numero uno della casa automobilistica ha poi evidenziato, parlando della nuova Karoq, che ci sarà un cambiamento significativo e che si punterà a entrare nella stessa fascia di prezzo in modo da offrire il miglior rapporto qualità-prezzo. Ancora più importante, l'attuale Skoda Karoq è offerta solo con motori endotermici e mild hybrid, ma Zellmer ha lasciato intendere che la prossima generazione sarà disponibile anche in versione ibrida plug-in. Si tratta di un dettaglio molto importante che permetterebbe di differenziala maggiormente da altri modelli analoghi del Gruppo Volkswagen come la nuova T-Roc.

In ogni caso, il CEO di Skoda ha poi aggiunto che le motorizzazioni della nuova Karoq ''saranno molto simili a quelle del Kodiaq'', il SUV a sette posti di Skoda.

I nostri ibridi plug-in sono molto richiesti. Un'autonomia in modalità elettrica superiore a 100 km è perfetta per il successore della Karoq.

Sebbene una nuova Karoq non fosse inizialmente nei piani di Skoda, Zellmer ha fatto notare che l'azienda non aveva inizialmente previsto nemmeno il lancio della Elroq. Insomma, Skoda sta lavorando alla nuova Karoq. Visto che l'arrivo è previsto per il prossimo anno o al più tardi per il 2028, presto dovrebbero emergere nuovi dettagli, magari già i primi avvistamenti dei prototipi camuffati su strada. Non rimane che attendere novità.

Fonte: Autocar

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Listino Skoda Karoq
AllestimentoCV / KwPrezzo
Karoq 1.0 TSI 115 CV Selection 115 / 8532.000 €
Karoq 1.5 TSI ACT 150 CV Selection 150 / 11033.500 €
Karoq 1.0 TSI 115 CV Executive 115 / 8534.000 €
Karoq 2.0 TDI SCR 115 CV Selection 115 / 8534.700 €
Karoq 1.5 TSI ACT 150 CV DSG Selection 150 / 11035.300 €
Karoq 1.5 TSI ACT 150 CV Executive 150 / 11035.500 €
Karoq 1.0 TSI 115 CV Style 115 / 8536.650 €
Karoq 2.0 TDI SCR 115 CV Executive 115 / 8536.700 €
Karoq 1.5 TSI ACT 150 CV Style 150 / 11037.150 €
Karoq 1.5 TSI ACT 150 CV DSG Executive 150 / 11037.300 €
Karoq 2.0 TDI SCR 150 CV DSG Selection 150 / 11037.950 €
Karoq 2.0 TDI SCR 115 CV Style 115 / 8538.350 €
Karoq 1.5 TSI ACT 150 CV Sportline 150 / 11038.750 €
Karoq 1.5 TSI ACT 150 CV DSG Style 150 / 11038.950 €
Karoq 2.0 TDI SCR 115 CV Sportline 115 / 8539.950 €
Karoq 2.0 TDI SCR 150 CV DSG Executive 150 / 11039.950 €
Karoq 1.5 TSI ACT 150 CV DSG Sportline 150 / 11040.550 €
Karoq 2.0 TDI SCR 150 CV 4x4 DSG Selection 150 / 11040.750 €
Karoq 2.0 TDI SCR 150 CV DSG Style 150 / 11041.600 €
Karoq 2.0 TDI SCR 150 CV 4x4 DSG Executive 150 / 11042.750 €
Karoq 2.0 TDI SCR 150 CV DSG Sportline 150 / 11043.200 €
Karoq 2.0 TDI SCR 150 CV 4x4 DSG Style 150 / 11044.400 €
Karoq 2.0 TSI 190 CV 4x4 DSG Sportline 190 / 14045.050 €
Karoq 2.0 TDI SCR 150 CV 4x4 DSG Sportline 150 / 11046.000 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Skoda Karoq visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Skoda Karoq
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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