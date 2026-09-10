Skoda Karoq, nel 2027 arriva la nuova generazione: ci sarà anche il Plug-in

Il prossimo anno arriverà la nuova generazione della Skoda Karoq che potrebbe adottare per la prima volta una motorizzazione ibrida plug-in. L'attuale modello è arrivato sul mercato nel 2017 e nel 2021 ha ricevuto un restyling. Il SUV non sarà sostituito direttamente dalla nuova Elroq elettrica. Infatti, il CEO di Skoda, Klaus Zellmer, ha dato il via libera a una nuova Karoq, che sarà basata sulla stessa piattaforma MQB del Gruppo Volkswagen dei suoi predecessori e ''sarà lanciata nel 2027 o nel 2028''.

Come sarà la nuova Karoq?

Il numero uno della casa automobilistica ha poi evidenziato, parlando della nuova Karoq, che ci sarà un cambiamento significativo e che si punterà a entrare nella stessa fascia di prezzo in modo da offrire il miglior rapporto qualità-prezzo. Ancora più importante, l'attuale Skoda Karoq è offerta solo con motori endotermici e mild hybrid, ma Zellmer ha lasciato intendere che la prossima generazione sarà disponibile anche in versione ibrida plug-in. Si tratta di un dettaglio molto importante che permetterebbe di differenziala maggiormente da altri modelli analoghi del Gruppo Volkswagen come la nuova T-Roc.

In ogni caso, il CEO di Skoda ha poi aggiunto che le motorizzazioni della nuova Karoq ''saranno molto simili a quelle del Kodiaq'', il SUV a sette posti di Skoda.

I nostri ibridi plug-in sono molto richiesti. Un'autonomia in modalità elettrica superiore a 100 km è perfetta per il successore della Karoq.

Sebbene una nuova Karoq non fosse inizialmente nei piani di Skoda, Zellmer ha fatto notare che l'azienda non aveva inizialmente previsto nemmeno il lancio della Elroq. Insomma, Skoda sta lavorando alla nuova Karoq. Visto che l'arrivo è previsto per il prossimo anno o al più tardi per il 2028, presto dovrebbero emergere nuovi dettagli, magari già i primi avvistamenti dei prototipi camuffati su strada. Non rimane che attendere novità.

Fonte: Autocar

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