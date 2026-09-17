Hyundai Ioniq 5 N, body kit da rally e motore WRC: ma il progetto è digitale

La HyundaiIoniq 5 N nasce come elettrica ad alte prestazioni, ma il suo design si presta anche a interpretazioni più estreme (leggi la prova di Hyundai Ioniq 5 N).

Look da Gruppo B per la sportiva a batterie

Su questa base il digital designer indipendente Khyzyl Saleem ha sviluppato un concept che guarda alle leggendarie vetture del Gruppo B degli anni ’80. Il progetto adotta un body kit che modifica le proporzioni della vettura, con un frontale dominato da uno splitter in fibra di carbonio e nuove luci a LED integrate nella zona del cofano ventilato. I passaruota allargati ospitano prese d’aria dedicate al raffreddamento.

Hyundai Ioniq 5 N: il digital designer Khyzyl Saleem la vede come una WRC

Si ispira alla mitica Lancia Delta S4

Anche la fiancata richiama il mondo delle competizioni, mentre gli elementi collocati sopra i montanti posteriori strizzano l’occhio alla Lancia Delta S4. Al retrotreno spiccano un'enorme ala e un grande diffusore, completati da finestrini in Lexan, gabbia di sicurezza e un nuovo set di cerchi in lega a cinque razze con finitura nera. Saleem ha immaginato anche una variante con ala più compatta e carrozzeria color bronzo, una possibile versione speciale per l'omologazione.

Hyundai Ioniq 5 N: il render prevede anche una variante meno estrema della BEV sportiva

Dal WRC al mondo digitale

Pur non avendo mai corso nel Gruppo B, Hyundai è da anni protagonista del rally WRC. Per questo il designer ha ipotizzato per il concept un motore a combustione, prendendo come riferimento il quattro cilindri turbo 1,6 litri delle attuali vetture da competizione, eventualmente montato in posizione centrale.

Con le regole Rally1 prive di sistema ibrido, la potenza massima è di 380 CV, mentre la Ioniq 5 N di serie arriva a 650 CV grazie ai suoi due motori elettrici. Per ora, comunque, questa reinterpretazione resta confinata al mondo digitale ed è parte di una collaborazione più ampia tra Hyundai USA e Khyzyl Saleem.

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