Nuova Hyundai Bayon, cambia tutto: look da SUV e interni inediti

La nuova Hyundai Bayon è prossima al debutto e si prepara a cambiare radicalmente impostazione rispetto alla generazione precedente (leggi la prova di Hyundai Bayon).
Nuovo look da SUV
Il modello compatto, basato sulla stessa piattaforma della i20, abbandona le proporzioni più vicine a una hatchback per adottare un’impostazione più marcata da crossover. I disegni ufficiali diffusi dalla Casa confermano quanto già emerso dai bozzetti e dagli avvistamenti dei prototipi camuffati.
Il frontale e la carrozzeria mostrano un look squadrato, coerente con il linguaggio stilistico “Art of Steel”. Tra i dettagli caratteristici figurano i fari a LED sdoppiati, protezioni inferiori più pronunciate, parafanghi scolpiti e una linea di cintura che sale verso la coda.
Nuova Hyundai Bayon: i bozzetti degli interni
Interni e tecnologia
Il cambiamento riguarda anche l’abitacolo. Il nuovo cruscotto digitale sembra riprendere diverse soluzioni già viste sulla più recente i20, con due schermi da 12,3 pollici previsti almeno per le versioni più ricche. La Casa dovrebbe inoltre mantenere i comandi analogici sulla console centrale, attraverso tre manopole rotanti dedicate alle principali funzioni. Una scelta che distingue l’impostazione della nuova Bayon rispetto alla crescente diffusione dei controlli esclusivamente a sfioramento.
Nuova Hyundai Bayon: dettaglio della firma luminosa full LED
Motori e arrivo in Europa
La seconda generazione debutterà inizialmente in India, dove potrebbe anche essere prodotta localmente, per poi raggiungere altri mercati, compresa l’Europa e il Medio Oriente. La gamma potrebbe comprendere propulsori a benzina, metano e sistemi elettrificati, con disponibilità variabile in base alla regione.
L’attuale tre cilindri turbo da 1,0 litri potrebbe lasciare spazio a un motore mild-hybrid da 1,2 litri in Europa e a un 1,5 litri non elettrificato in India. Nel mercato europeo la Bayon dovrebbe collocarsi tra la piccola elettrica Inster e la più grande Kona, mantenendo una posizione centrale nel segmento dei B-SUV. Non resta che attendere gli aggiornamenti che arriveranno nei prossimi mesi.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Bayon 1.2 MPI 79 CV Xtech
|79 / 58
|21.350 €
|Bayon 1.2 GPL MT 79 CV XTech
|79 / 58
|22.850 €
|Bayon 1.2 MPI 79 CV XLine
|79 / 58
|23.000 €
|Bayon 1.2 MPI 100 CV Xline
|100 / 74
|24.300 €
|Bayon 1.2 GPL MT 79 CV XLine
|79 / 58
|24.500 €
|Bayon 1.0 T-GDI 48V iMT 100 CV XLine
|100 / 74
|25.300 €
|Bayon 1.0 T-GDI 48V iMT 100 CV XClass
|100 / 74
|27.300 €
|Bayon 1.0 T-GDI 48V DCT 100 CV XClass
|100 / 74
|28.450 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Hyundai Bayon visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Hyundai Bayon
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.