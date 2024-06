Hyundai Bayon 2024, ordini al via. Quali combinazioni al configuratore

Sempre tre allestimenti, motore a benzina, ibrido leggero e (presto) anche bi-fuel benzina GPL. Incentivi? Oh yes. La promozione

Dopo averne appreso le caratteristiche stilistiche e di ordine tecnico (vedi la nostra anteprima), ora di Hyundai Bayon 2024 - aggiornamento di metà carriera del crossover taglia S del brand coreano, sul mercato dal 2021 - veniamo a conoscenza anche dei prezzi per l'Italia. Ordini aperti: quali incroci tra motori e allestimenti? Intanto, tre buone notizie: prezzi quasi uguali a prima, GPL sempre in gamma e incentivi assicurati (fino a esaurimento fondi) su tutti i motori.

In vendita Hyundai Bayon 2024

MOTORI E PREZZI Esattamente come prima, anche il listino Hyundai Bayon MY24 apre con la motorizzazione 1.2 MPI benzina ad alimentazione atmosferica da 79 CV, cambio manuale a 5 marce. Prezzi da 21.150 euro, leggermente inferiori a prima. Si prosegue con il 1.0 T-GDI turbo benzina 100 CV, declinato in tre versioni: termico puro con cambio manuale a 6 marce (da 24.100 euro), con tecnologia mild hybrid 48 volt associato a cambio manuale a 6 marce (da 25.100 euro), infine mild hybrid 48 volt con cambio automatico doppia frizione a 7 marce (da 28.250 euro). Orientativamente, entro luglio 2024 si aggiungerà dunque alla compagnia anche il 1.2 aspirato a duplice alimentazione benzina-GPL da 82 CV.

Bayon GPL: coming soon

ENTRY LEVEL Alla base del listino di Bayon 2024 figura l’allestimento XTech (solo per 1.2 MPI): la dotazione include quadro strumenti digitale LCD con cluster centrale TFT da 4,2”, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, presa USB-C, sistema di navigazione touch da 10,25” con servizi Bluelink, aggiornamenti OTA e funzioni Apple CarPlay e Android Auto. Tra i sistemi di assistenza alla guida, di serie frenata automatica di emergenza, mantenimento in corsia, riconoscimento segnali stradali, avviso stanchezza conducente. Niente male.

Hyundai Bayon, gli interni

CUORE DI GAMMA La versione di volume XLine aggiunge alla versione di ingresso cerchi in lega da 16”, fari anteriori Full LED con barra LED orizzontale, la strumentazione Cluster Supervision con schermo da 10,25’’, i sensori di parcheggio posteriori e la luce ambiente multicolor. L'allestimento XLine è abbinabile alle motorizzazioni 1.2 MPI, 1.0 T-GDI e 1.0 T-GDI mild hybrid 48V (solo manuale).

Sempre tre allestimenti

NONPLUSULTRA L’allestimento top di gamma Prime aggiunge infine alla XLine fari posteriori a LED, cerchi in lega da 17”, vetri posteriori oscurati, tetto a contrasto, climatizzatore automatico, pulsante d’avviamento Start Button con Smart Key, caricatore wireless per smartphone e presa USB per la ricarica posteriore. Tra gli ADAS, anche monitoraggio angolo cieco, frenata di emergenza in retromarcia, sistema anti-collisione in manovra di svolta. Versione Prime disponibile solo per Bayon 1.0 T-GDI mild hybrid, cambio manuale o automatico.

Bayon con incentivi con qualunque motorizzazione

LA PROMO DI LANCIO Con uno sconto complessivo che grazie all'ecobonus statale può raggiungere quota 5.750 euro, con rottamazione e finanziamento Hyundai Plus nuova Bayon 1.2 MPI in allestimento Xtech è proposta con rate da 129 euro al mese per 36 mesi (Tan 7,45%, Taeg 9,56%), a fronte di un anticipo di 2.610 euro. A voi la palla.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/06/2024