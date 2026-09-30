Hyundai prepara nuovi SUV elettrici per l’Europa. In arrivo Ioniq 4 e Ioniq 7?

Dopo la Ioniq 3, da poco ordinabile anche in Italia, Hyundai continua a completare la propria gamma elettrica. La casa sudcoreana starebbe lavorando a due nuovi SUV per l’Europa. Uno compatto, del segmento B, che affiancherebbe proprio la Ioniq 3, e uno più grande, a metà strada tra Ioniq 5 e Ioniq 9. Il debutto sembrerebbe previsto entro 12-18 mesi e, sempre stando alle indiscrezioni, i nomi dovrebbero essere Ioniq 4 e Ioniq 7. Per ora, però, Hyundai ha confermato soltanto l’arrivo di un SUV elettrico del segmento B. Nomi, caratteristiche e date dei due modelli restano tutti da verificare.

Ciò che Hyundai ha detto davvero

Il perimetro ufficiale lo ha tracciato l’Investor Day del 26 agosto a Seul. Per l’Europa Hyundai prevede 41 modelli nuovi o rinnovati entro il 2030, con l’obiettivo di coprire l’85% del mercato con una gamma completamente elettrificata, che comprende cinque tra SUV e veicoli commerciali leggeri del tutto nuovi. Le vendite di elettriche nel Vecchio Continente dovrebbero salire dalle 116.000 unità del 2025 a oltre 420.000 nel 2030.

Il SUV compatto che potrebbe chiamarsi Ioniq 4

Chris McKinnon, vicepresidente prodotto di Hyundai Europe, interpellato da Auto Express sull’ipotesi di un piccolo SUV derivato dalla Kia EV3, ha risposto: «Non posso rispondere a questa domanda, a dire il vero. Restate sintonizzati». Ha definito il segmento «importante» e ha ricordato che «la Kona è in quello spazio».

Sul piano tecnico per il momento non c’è nulla di confermato. Le prime ipotesi parlano di un carattere più da SUV tradizionale rispetto a Ioniq 3 e Ioniq 5, con linee più squadrate e una guida votata a comfort e sicurezza più che alla sportività, anche se in futuro potrebbero comparire versioni N. L’abitacolo dovrebbe derivare da quello della Ioniq 3, con l’infotainment Pleos, ma con più spazio dietro per testa e gambe e un bagagliaio più grande e versatile. Le batterie dovrebbero essere le stesse due della Ioniq 3, da 42 e 61 kWh, abbinate a un solo motore anteriore, con una variante a due motori possibile più avanti. Per riferimento, la Ioniq 3 dichiara fino a 344 e 497 km nel ciclo WLTP, ma per il nuovo modello non è stato indicato alcun dato di autonomia.

La più grande, tra Ioniq 5 e Ioniq 9

Il secondo modello dovrebbe collocarsi tra la Ioniq 5 e la Ioniq 9, come SUV familiare a due file di sedili o con una terza fila occasionale. Per dimensioni e prezzo sarebbe vicino alla Ioniq 5, ma con una forma più squadrata per offrire un abitacolo più versatile. Anche qui le indicazioni tecniche sono deduzioni. Con ogni probabilità avrà un’architettura a 800 V, sarà proposta con uno o due motori e userà il nuovo Pleos, ma capacità delle batterie e autonomia restano ancora ignote.

FONTE: AutoExpress

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