Hyundai Inster Van, arriva la versione per professionisti: prezzi e dettagli

Hyundai ha ampliato la gamma della Inster (qui la nostra prova), questa volta pensando al mondo del professionisti. Infatti, la piccola elettrica adesso è disponibile pure nella versione Van a due posti. Modello quindi pensato appositamente per rispondere alle esigenze lavorative di professionisti, artigiani, piccole imprese e operatori che cercano una soluzione ultracompatta, efficiente e a zero emissioni per muoversi e lavorare in ambito urbano.

Pensata per i professionisti che lavorano in città

Per trasformare la sua city car nella versione Van, la casa automobilistica ha predisposto un kit chiamato semplicemente ''Inster Van'', compatibile anche per la versione Inster Cross. A fronte di un costo di 1.495 euro trasforma la parte posteriore dell’auto in uno spazio dedicato al trasporto di merci leggere, separato dall’abitacolo da una paratia divisoria in acciaio verniciato di nero e conforme ai requisiti della norma ISO 27956.

Hyundai Inster Van

Il kit comprende pure un piano di carico con superficie gommata e un apposito elemento predisposto per accogliere il kit di gonfiaggio e altri accessori, offrendo uno spazio funzionale per le necessità della mobilità professionale quotidiana. Questo kit è disponibile da questo mese di settembre presso i concessionari Hyundai.

Per tutte le versioni della Inster

La trasformazione in versione Van è quindi disponibile per tutte le varianti della Inster, indipendentemente dalla motorizzazione scelta. Ricordiamo che la city car propone innanzitutto un motore da 71,1 kW (97 CV) e 147 Nm di coppia. Tale unità è alimentata da una batteria con una capacità di 42 kWh. C'è poi la versione ''Long Range'' con motore da 84,5 kW (115 CV) e 147 Nm di coppia alimentato da un accumulatore da 49 kWh. La versione Long Range offre un'autonomia WLTP fino a 370 km e fino a 518 km in ambito urbano.

I prezzi della Inster partono da 27.650 euro.

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