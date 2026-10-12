Hyundai Tucson N Line: la nuova generazione del SUV si arricchisce con la variante sportiva

La gamma Hyundai si prepara ad accogliere la Tucson N Line, versione dal carattere sportivo che arricchisce l’offerta del nuovo SUV coreano presentato solo poche settimane fa (guarda nuova Hyundai Tucson).

Nuova Hyundai Tucson N Line: arriva al Salone dell'Auto di Parigi il SUV sportivo

Hyundai Tucson N Line, look più grintoso

Pensata per distinguersi dalla variante standard, interpreta la nuova generazione del modello con dettagli estetici ispirati al mondo delle corse, senza introdurre un incremento delle prestazioni. Le dimensioni restano quelle della versione tradizionale: la sport utility misura 4,56 metri in lunghezza, 1,91 metri in larghezza e 1,69 metri in altezza, con un passo di 2,72 metri.

Nuova Hyundai Tucson N Line: dettagli grintosi come cerchi in lega neri e spoiler anteriore

Dettagli ispirati al mondo racing

Il frontale si distingue per un paraurti più grande e spigoloso, abbinato a una griglia con finitura cromata scura e a uno spoiler anteriore pronunciato. Le prese d'aria laterali presentano una finitura nero satinato, mentre il profilo integra passaruota più sottili, minigonne coordinate e specchietti neri lucidi. Completano l’allestimento i cerchi in lega specifici da 19 o 20 pollici, abbinati a pneumatici ad alta aderenza. Al posteriore spiccano una barra luminosa a LED a tutta larghezza, inserti dall’effetto diffusore e un doppio terminale di scarico con finiture cromate.

Nuova Hyundai Tucson N Line: abitacolo con finiture esclusive e inserti speciali

Abitacolo scuro e dotazione hi-tech

L’abitacolo adotta il tema Black Monotone, con sedili sportivi rivestiti in pelle e Alcantara, cuciture rosse a contrasto e volante N con impugnature in pelle traforata. I dettagli in metallo lucido caratterizzano i copripedali, mentre battitacco con logo e poggiapiedi dedicato completano l’ambiente. La strumentazione comprende un quadro strumenti digitale da 9,9 pollici e un display centrale da 12,9 o 17 pollici. Sono previsti anche ricarica wireless, porte USB-C fino a 100 W e, come optional, un impianto audio Bang & Olufsen a 12 altoparlanti.

Nuova Hyundai Tucson N Line: i motori restano quelli della nuova gamma, arrivata da poco

Stessi motori della versione standard

Sul fronte meccanico, la Tucson N Line mantiene gli stessi motori delle altre versioni: la gamma spazia dal 1.6 turbo a benzina da 150 CV, con trazione anteriore, fino all’ibrida plug-in da 288 CV con trazione integrale.

L’allestimento interviene quindi soprattutto sull’estetica e su alcuni elementi dell’assetto, senza trasformare il modello in una sportiva vera e propria. È stato inoltre confermato lo sviluppo di una futura Tucson N più potente. Restano da comunicare i prezzi della nuova generazione, compresa la variante N Line. A voi piace questo modello della casa coreana? Diteci la vostra.

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