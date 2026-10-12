Hyundai Bayon, cambia tutto: nuovo design e motore Full Hybrid

La gamma parte dai motori benzina 1.0 T-GDI da 90 e 115 CV e si allargherà con un full hybrid da 138 CV

La nuova Hyundai Bayon si presenta ufficialmente e fa il suo debutto internazionale al Salone di Parigi. Il B-SUV cambia radicalmente, diventando un modello molto più maturo e interessante, senza però perdere quella praticità che ha sempre contraddistinto l'attuale generazione. Le dimensioni crescono leggermente e la dotazione si fa più ricca. Sotto al cofano, si potranno scegliere motorizzazioni benzina o ibride.

Esterni e interni

Le misure della nuova Hyundai Bayon? 4.245 mm lunghezza x 1.810 mm larghezza x 1.555-1.565 mm altezza, con un passo di 2.600 mm. Il look è molto più muscoloso di quello del modello attuale, con la Bayon che si presenta oggi con una spiccata identità da SUV.

Hyundai Bayon

L’evoluzione della filosofia di design ''Hyundai Art of Steel'' si esprime attraverso linee scolpite e decise, volumi netti, passaruota pronunciati e un cofano dalle forme nette, completati da una firma luminosa orizzontale a tutta larghezza e da una protezione inferiore che ne accentua il carattere off-road. Se si cerca maggiore grinta nessun problema perché la casa coreana propone anche la versione N Line che strizza l’occhio alla sportività, grazie a elementi di design esterni e interni dedicati.

Il nuovo SUV si può avere con cerchi fino a 18 pollici. Salendo a bordo, troviamo un ambiente rivisto, più moderno ma non eccessivamente minimalista come vuole la moda oggi. Troviamo, infatti, diversi comandi fisici. A seconda dell’allestimento, è presente un infotainment da 12,3 pollici abbinato a un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici all'interno di uno schermo panoramico curvo. Inoltre, grazie all’Entertainment Package, i passeggeri possono accedere ai servizi di streaming, tra cui YouTube, direttamente tramite l'infotainment.

Hyundai Bayon

La dotazione include pure due porte USB-C anteriori e una posteriore, la ricarica wireless del telefono e un sistema audio Bose Premium con otto altoparlanti. Nuova Hyundai Bayon può contare sulla Hyundai Digital Key 2 che consente ai clienti di sbloccare e avviare la vettura utilizzando uno smartphone o uno smartwatch compatibile. Ovviamente presenti Android Auto e Apple CarPlay wireless.

Lo spazio per i bagagli? 440 litri per i modelli benzina, 397 litri per quello ibrido a causa della batteria.

Hyundai Bayon, la plancia

Motori

Inizialmente, la nuova Hyundai Bayon 2027 sarà disponibile con un motore 1.0 T-GDI da 90 e da 115 CV. Il primo con il solo cambio manuale a 6 rapporti e il secondo anche con l'automatico a 7 marce. Più avanti arriverà un powertrain Full Hybrid con una potenza massima di sistema pari a 138 CV.

Ovviamente non mancano diversi sistemi ADAS tra cui il pacchetto completo di tecnologie Hyundai SmartSense che offre l’Highway Driving Assist 2 (HDA 2), il Surround View Monitor (SVM), il Blind-Spot View Monitor (BVM), Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA 2), Smart Cruise Control (SCC), Lane Following Assist 2 (LFA 2), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) e Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse (PCA-R).

Hyundai Bayon, bagagliaio

Prezzi

Il nuovo listino non è ancora stato comunicato ma possiamo attenderci un lieve aumento rispetto a quello attuale dove la Bayon parte da 23.350 euro.

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