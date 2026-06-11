La nuova Spiaggina 2026 è ancora più esclusiva: lusso artigianale e motore elettrico

Garage Italia punta su una produzione limitata e sartoriale: ogni Spiaggina 2026 viene costruita secondo le richieste del cliente, con colori, tessuti e dettagli esclusivi

Dopo averla mostrata in anteprima alla Milano Design Week, Garage Italia Customs ha presentato ufficialmente la nuova Spiaggina 2026, l'ultima evoluzione di un progetto ispirata all'iconica ''beach car'' degli anni '50 e 60.

Chi abita al mare, soprattutto in rinomate località turistiche probabilmente conosce molto bene questo progetto che adesso evolve ulteriormente con l'obiettivo di offrire maggiore comfort, sicurezza e qualità costruttiva. Il tutto continuando a mantenere intatto quel design che nel tempo è diventato subito riconoscibile.

Garage Italia Customs Spiaggina 2026, posteriore

Spiaggina 2026, ancora più esclusiva

L'introduzione del nuovo Model Year rappresenta anche un nuovo passo avanti della strategia di Garage Italia Customs di arrivare a una produzione sempre più esclusiva e sartoriale. Ogni esemplare viene infatti realizzato su misura in base alle richieste dei clienti. Questo permette di proporre ai clienti modelli davvero unici e curati nei minimi dettagli.

C'è più spazio per maggiore comfort

La prima novità del nuovo Model Year 2026 riguarda l'abitacolo che è stato ripensato per migliorare ergonomica e praticità. Infatti è stato allungato di ben 17 cm e completamente ridisegnato. Troviamo poi nuovi spazi dedicati agli oggetti quotidiani, tra cui alloggi per smartphone, portabicchieri e vano contenitore integrato, con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo di tutti i giorni.

Garage Italia Customs Spiaggina 2026, strumentazione

L'azienda ha lavorato anche sul fronte della sicurezza e per questo la nuova Spiaggina 2026 propone cinture anteriori a tre punti, una revisione strutturale della scocca e un nuovo paraurti tubolare laterale. Un miglioramento della sicurezza che però non impatta sull'estetica della vettura.

Tra le altre novità, i tappetini nautici sviluppati insieme a Italdek pensati per una superficie antiscivolo e facilmente lavabile, completamente personalizzabile nelle finiture. Abbiamo poi i nuovi sedili firmati Bonacina, realizzati in Polycore.

Ovviamente, massima possibilità di personalizzazione grazie alla collaborazione con Mariaflora, che permette di sviluppare tessuti jacquard full custom disegnati direttamente da Garage Italia Customs per ogni cliente. Prosegue inoltre la partnership con R-M Paint per lo sviluppo di colorazioni personalizzate e dedicate alla gamma di Garage Custom.

Garage Italia Customs Spiaggina 2026, vista laterale

Cuore elettrico

Il progetto Spiaggina di Garage Custom continua a puntare sulla motorizzazione elettrica grazie a un kit retrofit sviluppato da Newtron. C'è un motore da 10 kW che permette una velocità massima di 75 km/h. Il tutto alimentato da una batteria da 11 kWh che secondo l'azienda offre una percorrenza di 140 km. Numeri più che sufficienti, pensando alla destinazione d'uso di questo veicolo. Servono circa 4 ore per un pieno di energia con il caricatore da 2,75 kW.

La nuova Spiaggina introduce anche una nuova plancia digitale che reinterpreta i classici comandi “switch” in chiave contemporanea. Il nuovo cluster integra velocità, autonomia e informazioni di bordo attraverso un’interfaccia essenziale e intuitiva.

Prezzo

Spiaggina 2026 sarà prodotta in un numero limitato di esemplari, tutti personalizzati. Il prezzo? A partire da 85 mila euro più IVA con omologazione L7.

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