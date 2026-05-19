Garage Italia presenta la Spiaggina 2026: le novità del grande classico

Se abiti in un borgo di mare o se, più semplicemente, ti lasci affascinare da quel sapore nostalgico della Dolce Vita anni Sessanta, il concetto di Spiaggina non ti è certo nuovo.

Garage Italia, l'hub milanese specializzato in personalizzazioni, ha fatto di questo grande classico uno dei suoi cavalli di battaglia. In occasione della Milano Design Week, l'officina ha svelato la nuova 500 Spiaggina Model Year 2026, aggiornando una ricetta che unisce alto artigianato e tecnologia moderna.

Sotto il vestito c'è la spina (ma per brevi tragitti)

Dal punto di vista tecnico, la Spiaggina MY26 conferma la scelta della propulsione 100% elettrica. Non parliamo di un'auto pensata per macinare chilometri in autostrada, sia chiaro, ma di un vero e proprio ''tender'' da utilizzare per muoversi in totale relax tra la spiaggia e le vie del centro storico.

Il powertrain sfrutta un sistema di riqualificazione elettrica (retrofit) sviluppato in collaborazione con gli specialisti di Newtron, ideale per circolare senza restrizioni nelle aree a traffico limitato.

I numeri sono commisurati all'uso a cui la vettura è destinata: a bordo troviamo un piccolo pacco batteria da 10 kWh, capace di garantire un'autonomia dichiarata di circa 100 chilometri.

La velocità massima è di 70 km/h e per la ricarica completa da zero a cento servono circa 5 ore e mezza, sfruttando una normale presa domestica (2,5 kW monofase).

Una novità importante per il mercato europeo riguarda l'omologazione: su richiesta, la vettura viene consegnata con omologazione stradale TUV per l'Italia e la Germania, un dettaglio fondamentale se intendi usarla regolarmente su suolo pubblico.

Garage Italia Spiaggina con Baule o Box da pic-nic

Tre abiti esclusivi per il Fuorisalone

Per presentare la versione 2026 a Milano, il reparto tailoring di Garage Italia ha realizzato tre configurazioni speciali che mostrano il livello di personalizzazione e la versatilità del progetto:

Palazzo Avino: una versione caratterizzata da una carrozzeria rosa, dedicata al celebre hotel della Costiera Amalfitana. All'interno spiccano i rivestimenti in tessuto Pergola, nati dalla collaborazione con Mariaflora.

10 Corso Como: una variante dall'anima più urbana, che adotta le grafiche astratte tipiche dell'omonimo concept store milanese, abbinate a interni in tessuto jacquard Pioggia.

Superstudio Maxi: Esposta all'interno della mostra The City, questa unità sfoggia una verniciatura in tinta Wimbledon White con una striscia rossa centrale affiancata da due bande blu. L'abitacolo è un manifesto dell'artigianato italiano: le sedute sono realizzate in midollino naturale firmato da Bonacina e verniciate in rosso, mentre i tappetini sono di derivazione nautica, realizzati da Italdek.

Abitacolo vintage ma connesso

Se guardi la plancia, l'impatto visivo rimane fedele alla linea originale della vettura, ma l'integrazione tecnologica è ben studiata. Il quadro strumenti adotta un'interfaccia grafica digitale rivista, capace di darti tutte le informazioni necessarie sulla gestione della carica residua senza rovinare l'estetica rétro dell'ambiente. Nel tunnel centrale trova spazio la connettività Bluetooth per gestire l'esperienza audio direttamente dal tuo smartphone.

Non mancano poi gli accessori dedicati al tempo libero, come il tendalino plug-and-play ad alta resistenza per ripararsi dal sole, le cinture di sicurezza anteriori e posteriori e, per chi vuole un look più solido, la disponibilità di pneumatici con tassellatura off-road adatti a diversi tipi di terreno. Se preferisci la tradizione, puoi arricchire la dotazione richiedendo il classico baule o la cesta da picnic coordinati.

Quanto costa il capriccio?

Veniamo al sodo, perché un oggetto del genere si posiziona inevitabilmente nel mercato del lusso e del collezionismo. La Garage Italia 500 Spiaggina MY26 parte da una base di 90.000 euro, IVA esclusa. Una cifra importante, giustificata dalle ore di manodopera artigianale necessarie per la conversione e dall'esclusività di ogni singolo esemplare, configurabile su misura.

Se stai cercando un mezzo economico e razionale per andare a fare la spesa, ovviamente devi guardare altrove. Se invece cerchi un pezzo di design italiano unico nel suo genere e a zero emissioni, la Spiaggina ha ancora molto da dire.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/05/2026