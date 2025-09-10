Demo ride

Yamaha Tracer Day: una giornata dedicata alle crossover giapponesi. Scopri quando

Avatar di Danilo Chissalé, il 11/09/25

8 ore fa - Il 13 settembre demo ride gratuiti per le Yamaha Tracer 7 e Tracer 9

Sabato 13 settembre, in tutte le concessionarie ufficiali arriva il Yamaha Tracer Day, occasione perfetta per vedere e provare la gamma crossover al completo

Chi ha detto che dopo l'estate non ci sia più tempo per acquistare una moto nuova? Se la moto in questione è una crossover (qui la nostra comparativa), poi, grazie alla versatilità e al riparo aerodinamico la stagione si prolunga in automatico. Se siete alla ricerca di una nuova moto segnate a calendario l'evento di sabato 13 settembre, giorno in cui si terrà il Tracer Day.

COSA PROVARE

Yamaha Tracer 7 GT 2025 nel misto

Proprio il prossimo sabato, presso tutte le concessionarie ufficiali della rete vendita di Yamaha, potrete trovare in esposizione e testare in prima persona tutta la gamma Tracer, dall'ammiraglia Tracer 9 GT+  alle rinnovate Tracer 7 e Tracer 7 GT. Oltre alle capacità dinamiche, le crossover di Iwata sono apprezzatissime anche per il loro rapporto qualità/prezzo davvero interessante, ecco una carrellata dei prezzi di listino:

  • Yamaha Tracer 9 GT+: 18.599 euro
  • Yamaha Tracer 9 GT: da 15.399 euro
  • Yamaha Tracer 9: da 12.199 euro
  • Yamaha Tracer 7: da 9.999 euro
  • Yamaha Tracer 7 GT: da 11.499 euro
Pubblicato da Danilo Chissalè, 11/09/2025
