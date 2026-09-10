Benzina cara, niente viaggi in moto... O forse no? Ecco l'itinerario che cercavi

Il rincaro del carburante è diventato una variabile che pesa quando si progetta un viaggio lungo. Vero, le ferie sono oramai finite per la maggior parte di noi, ma per chi ha ancora qualche giorno a disposizione, la situazione alla pompa rappresenta il classico bastone tra le ruote. Guardando i dati aggiornati del Bollettino petrolifero della Commissione Europea, la fotografia è chiara: la benzina in Italia viaggia oggi intorno ai 2,02 €/l, in Germania sopra i 2,23 €/l, in Francia oltre i 2,07 €/l. Percorrere le Alpi o attraversare la Francia verso la Spagna, con un pieno ogni 300-350 km, significa oggi spendere cifre che fino a qualche anno fa sarebbero sembrate impensabili per un tour in sella. La soluzione? Spostare lo sguardo a Est, un po' come fece il nostro Marco Polo, ma senza arrivare fino in Cina.

Balcani, a place to be

Nei Balcani — occidentali in particolare, i più raggiungibili in poci giorni di strada dall'Italia — il prezzo medio della benzina resta sensibilmente più basso: la Bulgaria è tra le più economiche d'Europa (1,57 €/l secondo l'ultima rilevazione UE), la Slovenia si ferma a 1,61 €/l, l'Ungheria a 1,64 €/l. Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord — paesi fuori dall'Unione Europea e quindi con una tassazione sui carburanti storicamente più leggera — si muovono da sempre su livelli analoghi o inferiori a quelli bulgari. La Croazia, va detto per onestà, fa eccezione: è il paese più caro dell'area balcanica, con la benzina sopra 1,72 €/l, quasi allineata ai prezzi sloveni ma comunque distante dai 2 euro abbondanti pagati in Italia.

Non solo per la benzina

Un tour di una settimana nei Balcani occidentali, con un consumo medio da moto turistica, porta a risparmiare sul solo carburante una cifra che si aggira tra i 25 e i 40 euro rispetto allo stesso chilometraggio percorso in Italia o in Austria. Ok, non sarà certo un capitale, ma se si aggiunge che il costo della vita mediamente è più basso (pernottamenti, pasti, pedaggi quasi assenti), il viaggio torna a essere accessibile. È in questo senso che si può parlare di un turismo motociclistico ''sostenibile'': non per un'etichetta ambientale, ma perché resta davvero alla portata di chi guida una moto per passione, non per lavoro.

Un itinerario di sei giorni: da Trieste al Golfo di Kotor

Balcani in moto: la mappa dell' l'itinerario

Ok, definita la meta, bisogna stabilire il percorso che, come ben sappiamo è spesso più importante della destinazione. Vi suggerirò nelle righe seguenti un percorso che parte dal confine italiano, attraversa Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina e il Montenegro, e rientra lungo la costa. Circa 1.600 km complessivi, ritmo turistico, con margine per fermarsi dove serve. Ovviamente se i giorni a disposizione sono inferiori l'unica cosa da fare sarà puntare la moto verso il mare e risalire verso il confine italiano.

Giorno 1 — Trieste – Bled – Passo del Vršič Si entra in Slovenia da Fernetti e si punta su Bled, con il suo lago e l'isolotto con la chiesetta: tappa fotografica obbligata, meglio al mattino presto per evitare i pullman. Da lì si sale verso il Passo del Vršič (1.611 m), 50 tornanti numerati tra le Alpi Giulie, uno dei valichi più belli e meno affollati d'Europa, scenario anche del lancio stampa delle Suzuki GSX-8T e TT. Fondo buono, curve strette, niente guardrail per gran parte del tracciato: massima attenzione, non c'è bisogno che ve lo ricordi. Pernottamento a Kranjska Gora o Bovec.

Giorno 2 — Vršič – Plitvice Si scende verso la costa slovena o si taglia diretti in Croazia lungo strade secondarie tra le colline della Gorski Kotar, ottime per chi cerca curve pulite e traffico quasi nullo. Arrivo ai Laghi di Plitvice nel pomeriggio: il parco va visitato a piedi, ma vale l'intera giornata di viaggio. Pernottamento in zona parco.

Giorno 3 — Plitvice – Mostar Giornata lunga ma la più intensa del viaggio. Si scende verso la costa dalmata e si entra in Bosnia ed Erzegovina risalendo la valle della Neretva: canyon stretti, roccia a vista, acqua turchese sotto la strada. Il fondo qui è più irregolare rispetto a Slovenia e Croazia — attenzione a buche e trattori agricoli nei tratti più interni. Arrivo a Mostar in tarda giornata: il Ponte Vecchio (Stari Most) e il quartiere ottomano meritano una passeggiata serale, quando i gruppi turistici sono già ripartiti.

Giorno 4 — Mostar – Kotor Da Mostar si passa per Blagaj, dove il fiume Buna esce da una parete di roccia proprio sotto un antico tekke sufi — sosta breve ma di grande impatto. Si prosegue verso sud, si rientra brevemente in territorio croato lungo la costa (Neum) e si valica il confine montenegrino. L'arrivo al Golfo di Kotor, con la strada che corre a mezza costa sopra l'acqua, è uno dei momenti più belli dell'intero itinerario.

Giorno 5 — Kotor e la Sella di Lovćen Giornata dedicata alla zona: Kotor vecchia (le mura, il centro medievale), poi la salita verso il Parco Nazionale del Lovćen lungo la vecchia strada austro-ungarica — 25 tornanti scavati nella roccia, panorama sulla baia che si allarga a ogni curva. In cima, il mausoleo di Njegoš. Discesa verso Cetinje o rientro a Kotor per la notte, con eventuale deviazione a Perast, uno dei borghi meglio conservati della costa.

Giorno 6 — Rientro lungo la costa Si risale verso nord lungo la costa croata, con sosta possibile a Dubrovnik (centro storico da visitare a piedi, moto in parcheggio periferico) prima di reimpostare la rotta verso l'Italia via Spalato o via l'interno bosniaco, a seconda dei giorni a disposizione.

Note pratiche

Se siete viaggiatori esperti probabilmente le informazioni che seguono vi sembreranno banali, se invece siete ai vostri primi viaggi fuori dall'Italia mi ringrazierete:

Assicurazione : fuori dall'UE (Bosnia, Montenegro, Serbia, Macedonia del Nord) serve verificare la copertura della propria polizza; spesso è richiesta la Carta Verde, da controllare prima della partenza.

: fuori dall'UE (Bosnia, Montenegro, Serbia, Macedonia del Nord) serve verificare la copertura della propria polizza; spesso è richiesta la Carta Verde, da controllare prima della partenza. Rifornimento : conviene fare il pieno appena entrati in Slovenia o Bosnia, prima di rientrare in tratti croati più cari, e non arrivare mai sotto un quarto di serbatoio nei tratti di montagna interni, dove i distributori si diradano.

: conviene fare il pieno appena entrati in Slovenia o Bosnia, prima di rientrare in tratti croati più cari, e non arrivare mai sotto un quarto di serbatoio nei tratti di montagna interni, dove i distributori si diradano. Fondo stradale: eccellente in Slovenia e Croazia, buono in Montenegro sulle direttrici principali, più incostante nell'entroterra bosniaco — da mettere in conto soprattutto con pneumatici stradali puri.

Non sarà un viaggio a Capo Nord, ne un raid tra le dune del deserto tunisino ma, visti i tempi, viaggiare è un lusso, così reso un filino più alla portata di tutti, senza dover fare i conti in tasca a ogni stazione di servizio.

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