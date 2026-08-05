Diesel, prorogato il taglio sulle accise: sconto di 17 centesimi fino al 25 agosto

Il Governo ha deciso di rinnovare il taglio sulle accise del diesel fino al 25 agosto. Con il problema del caro carburante che non accenna a rientrare a causa delle tensioni tra Iran e Stati Uniti in Medio Oriente, nel Consiglio dei Ministri di ieri sera il Governo ha rinnovato lo sconto sulle accise del gasolio di 17 centesimi di euro al litro. In questo modo si punta a contenere i prezzi del diesel che negli ultimi tempi erano saliti sensibilmente. Le rilevazioni di ieri davano un costo medio alla pompa di 2,1 euro al litro pur con lo sconto sulle accise. Senza un rinnovo, quindi, il diesel avrebbe raggiunto livelli ancora più elevati di prezzo, andando a pesare ulteriormente sull tasche degli italiani.

Nessuna novità, invece, per la verde. Il Governo ha deciso di non introdurre una misura equivalente anche per le benzina, come invece chiedevano a gran voce le associazioni dei consumatori. Del resto, c'è un problema di coperture in quanto il taglio delle accise non costa poco al Governo.

Carburanti

Il nodo risorse

A quanto pare, questo nuovo rinnovo del taglio delle accise costerà circa 245 milioni di euro. Una parte arriverà dalle accise mobili e un'altra da una serie di tagli alle spese dei ministeri. Non è un mistero che il Governo abbia da sempre difficoltà a trovare le risorse ed ecco perché al momento si punta solamente allo sconto sulle accise del diesel, carburante che ha visto gli aumenti maggiori.

Cosa succederà dopo il 25 agosto? Tutto dipenderà da come evolverà la crisi in Medio Oriente. Negli ultimi giorni le quotazioni del petrolio sono scese e questo ovviamente fa ben sperare. Ovviamente la situazione rimane ancora molto delicata e quindi tutto può ancora accedere, compreso un acuirsi della crisi che porterebbe a nuovi pesanti rincari sui carburanti.

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