Nuovi aumenti per benzina e diesel: ecco dove il gasolio supera 2 euro

La crisi in Iran non si è risolta. Anzi, c'è stata una recrudescenza del conflitto nel Golfo. Di conseguenza i prezzi delle quotazioni del petrolio sono tornati ad aumentare con il Brent che ha superato quota 80 dollari al barile. Una scenario che sta facendo nuovamente salire i prezzi di benzina e diesel alla pompa, andando così a vanificare quasi del tutto i cali delle ultime settimane.

In oltre 10 Regioni italiane, il diesel è già tornato sopra la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Quali sono le ultime quotazioni dei carburanti in Italia? Ecco cosa riporta Adnkronos che cita le rilevazioni di Staffetta Quotidiana.

Nuovi aumenti per benzina e diesel

I prezzi dei carburanti sono al massimo da metà giugno. La benzina (self service) verso 1,89 euro al litro, diesel a un passo dai 2 euro al litro, con dieci Regioni già al di sopra. Si tratta di Basilicata, Bolzano, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trento e Valle d'Aosta.

Carburanti

Entrando più nel dettaglio, il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,885 euro al litro per la benzina (+6 millesimi rispetto a ieri), 1,997 euro al litro per il diesel (+8), 0,750 euro al litro per il Gpl (-1) e 1,555 euro al kg per il metano (+1). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio in modalità self è di 1,973 euro al litro per la benzina (+4), 2,070 euro al litro per il gasolio (+5), 0,883 euro al litro per il Gpl (invariato) e 1,587 euro al kg per il metano (+5).

Anche il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le sue rilevazioni che arrivano dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Nel dettaglio, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,884 euro al litro per la benzina e 1,996 euro al litro per il diesel. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,973 euro per la benzina e 2,070 euro al litro per il diesel.

Evoluzione incerta

Fino a che la crisi in Iran non sarà definitivamente risolta, ci si può attendere rapide fluttuazioni delle quotazioni del greggio che possono portare a veloci aumenti dei prezzi dei carburanti alla pompa. La tendenza, infatti, è quella di veloci rincari a ogni minimo aumento delle quotazioni del petrolio. I cali dei prezzi di benzina e diesel, invece, sono molto più lenti anche in presenza di rapide discese dei valori del Brent. Si tornerà a parlare del taglio delle accise?

Fonte: Adnkronos

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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