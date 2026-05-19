Prezzi benzina e diesel, Salvini promette: nuova proroga del taglio delle accise

Venerdì 22 maggio scade la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Con i prezzi della benzina e del diesel ancora alti, il rischio è che dalla giornata di sabato si assista a una stangata. Cosa succederà? Ci sarà una nuova proroga da parte del Governo? Parrebbe di si visto quanto raccontato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che preannuncia una nuova proroga degli aiuti.

Venerdì dovremo prorogare sicuramente gli aiuti per il costo del carburante, ma per molti autotrasportatori questi tagli sono irrilevanti.

Ovviamente ci sarà da capire se si tratterà di una proroga della misura attuale o se il Governo deciderà diversamente. Del resto, già con l'ultima proroga era emerso il nodo della copertura finanziaria. Trovare le risorse non è facile. Ne capiremo comunque di più nei prossimi giorni. Intanto, il caro carburante non si attenuta con la verde che continua a salire e tocca i massimi da ottobre 2023. Torna a salire anche il gasolio che invece negli ultimi tempi aveva iniziato lentamente a scendere.

Se non ci sarà il taglio delle accise?

In base alle quotazioni attuali, se non ci sarà una nuova proroga del taglio delle accise, stando alle ultime stime, la benzina arriverebbe a 2,012 euro al litro, mentre il diesel toccherebbe quota 2,222 euro al litro. Andiamo quindi a vedere più da vicino i nuovi prezzi medi dei carburante in base alle ultime rilevazioni coma raccontato da Adnkronos che cita anche le ultime rilevazioni di Staffetta Quotidiana.

Prezzi benzina diesel

Benzina e diesel in aumento

Oggi, 19 maggio, la benzina self service sulla rete stradale è a 1,951 euro al litro (+8 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 1,978 euro al litro (+1). Il Gpl è a 0,807 euro al litro (-1), il metano a 1,564 euro al kg (invariato). In autostrada, la benzina self è a 2,032 euro al litro (+9), il diesel a 2,067 euro al litro (+3), il Gpl a 0,915 euro al litro (invariato) e il metano a 1,588 euro al kg (invariato).

Secondo l'elaborazione d Staffetta Quotidiana effettuata partendo dai dati comunicati all'Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), i prezzi medi sono i seguenti: benzina self service a 1,945 euro al litro (compagnie 1,949, pompe bianche 1,939), diesel self service a 1,979 euro al litro (compagnie 1,982, pompe bianche 1,973). Benzina in modalità servito a 2,081 euro al litro (compagnie 2,121, pompe bianche 2,006), diesel servito a 2,118 euro al litro (compagnie 2,159, pompe bianche 2,042). Gpl servito a 0,815 euro al litro (compagnie 0,826, pompe bianche 0,803), metano servito a 1,564 euro al kg (compagnie 1,564, pompe bianche 1,564), Gnl 1,455 euro al kg (compagnie 1,470 euro al kg, pompe bianche 1,443 euro al kg).

Fonte: Adnkronos

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/05/2026