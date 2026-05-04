Nuovo taglio delle accise: sconto ridotto per la benzina. Ecco quanto si spende di più

Il Governo ha deciso di prorogare ulteriormente il taglio delle accise come misura contro il caro carburante. Tuttavia, come abbiamo scritto, rispetto a prima c'è stato un taglio differenziato: 20 centesimi di euro al litro più IVA per il diesel e 5 centesimi di euro al litro più IVA per la benzina. Dunque, se per il diesel nulla è cambiato, per la benzina si, con i prezzi che sono immediatamente aumentati. Questa scelta quanto peserà sulle tasche degli italiani? Innanzitutto, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base alle rilevazioni di domenica, il prezzo medio dei carburanti in modalità ''self service'' lungo la rete stradale nazionale era pari a 1,890 euro al litro per la benzina e 2,047 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,956 euro al litro per la benzina e 2,117 euro per il gasolio

Prezzi benzina diesel

Ecco quanto costa di più fare un pieno di benzina

A fare i calcoli su quanto costerà di più fare un pieno di benzina ci ha pensato il Codacons che stima una spesa maggiore di circa 9 euro per un rifornimento di 50 litri. Non poco tanto che l'associazione parla chiaramente di una stangata per i circa 17 milioni di italiani che circolano con una auto alimentata a benzina. Inoltre, l'associazione, per evidenziare ulteriormente il peso sulle tasche degli italiani, aggiunge che se si considera la quantità media di benzina venduta ogni giorno solo sulla rete ordinaria italiana (strade e autostrade) la misura del Governo costerà agli italiani, solo a titolo di maggiori accise, 4,37 milioni di euro al giorno. Si tratta quindi di circa 92 milioni di euro nei 21 giorni di durata del provvedimento.

L'evoluzione del caro carburante dipenderà ovviamente dall'andamento della crisi in Iran la cui risoluzione non sembra essere, purtroppo, vicina. Vedremo come evolverà nei prossimi giorni, ricordando che la proroga del taglio delle accise terminerà il 22 maggio. A quella data, se i prezzi di benzina e diesel non saranno scesi, si rischia un'ulteriore stangata dato che è sempre più difficile per il Governo trovare un'adeguata copertura finanziaria per ulteriore proroghe di questa misura.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/05/2026