Carburanti, benzina oltre quota 1,9 euro al litro: ai massimi da due anni

Il taglio differenziato delle accise voluto dal Governo ha portato a un repentino aumento dei prezzi della benzina alla pompa. I numeri parlano chiaro e la verde ha oramai sfondato il muro di 1,9 euro al litro raggiungendo i massimi degli ultimi 2 anni. Una situazione che ovviamente va a pesare e non poco sulle tasche degli italiani oramai alle prese da diverso tempo con il caro carburante. Il diesel, invece, rimane ampiamente sopra quota 2 euro al litro. Nel mentre in cui scriviamo, la quotazione del Brent rimane sopra i 110 dollari al barile, sebbene in leggero calo rispetto a ieri. Dunque, con la crisi in Iran che mantiene elevate le quotazioni internazionali, i prezzi medi di benzina e diesel continueranno a rimanere elevati anche nei prossimi giorni.

Quanto costa un pieno di carburante?

Veniamo quindi alle ultime rilevazioni su prezzi medi di carburante in Italia come riportato da Adnkronos. Secondo i dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy il prezzo medio in modalità ''self service'' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,926 euro al litro per la benzina e 2,044 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,981 euro a litro per la benzina e 2,114 euro al litro per il gasolio. Adnkronos cita anche le rilevazioni di Staffetta Quotidiana. Nel dettaglio, benzina self service a 1,901 euro al litro (compagnie 1,916, pompe bianche 1,872), diesel self service a 2,049 euro al litro (compagnie 2,054, pompe bianche 2,040). Benzina servito a 2,024 euro al litro (compagnie 2,072, pompe bianche 1,936), diesel servito a 2,187 euro al litro (compagnie 2,228, pompe bianche 2,108). Gpl servito a 0,821 euro al litro (compagnie 0,834, pompe bianche 0,808), metano servito a 1,573 euro al kg (compagnie 1,572, pompe bianche 1,573), Gnl 1,525 euro al kg (compagnie 1,541 euro al kg, pompe bianche 1,513 euro al kg).

L'allarme dell'Unione nazionale consumatori

Secondo l'associazione dei consumatori, se negli ultimi giorni il prezzo del diesel è leggermente calato, quello della benzina ha spiccato il volo, con aumenti di oltre 17 centesimi, 17,2 in autostrada e 17,1 nella media stradale (includendo anche Bolzano e Trento), con un costo aggiuntivo per un rifornimento da 50 litri, rispettivamente, di 8,60 e 8,52 euro. Ecco cosa racconta Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori:

Il record di aumento spetta a Trento dove la benzina rincara di 18,5 cent, più dei 18,3 cent attesi per il rialzo di 15 cent delle accise se il prezzo industriale fosse rimasto costante, pari a 9 euro e 25 cent per un pieno. Medaglia d'argento per Toscana, Lombardia e Piemonte con un incremento di 18 cent, 9 euro a rifornimento. Segue il Veneto (+17,9 cent, pari a 8,95 euro). Quanto al prezzo in valore assoluto, dopo le autostrade dove si vende a 1,981, costa di più a Bolzano (1,945) a Trento e Valle d'Aosta (1,944) e in Calabria (1,940)''. Le regioni che hanno meno lucrato sul rialzo delle accise sono il Molise e la Basilicata, +15,1 cent pari a 7 euro e 55 a pieno.

[Immagine copertina realizzata con AI]

Fonte: Adnkronos

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/05/2026