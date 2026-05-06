Carburanti, il prezzo della benzina continua a salire: ai massimi da ottobre 2023

Adesso il problema è il prezzo della benzina. La crisi in Iran ha spinto verso l'alto le quotazioni internazionali e come ben sappiamo, i prezzi dei carburanti alla pompa hanno iniziato ad aumentare rapidamente, raggiungendo un livello tale che il Governo è dovuto intervenire con il taglio delle accise. Il diesel è quello che ha visto crescere di più i prezzi. Adesso, però, a seguito dell'ultima proroga del taglio delle accise che ha visto ridursi il ''bonus'' per la verde, i prezzi di questo carburante sono aumentati repentinamente e negli ultimi giorni hanno continuato a crescere. Il tutto a fronte del diesel che invece rimane abbastanza stabile.

La benzina continua infatti a toccare nuovi record tanto che stando alle ultime rilevazioni si trova ai massimi degli ultimi 2 anni e mezzo (dall'11 ottobre 2023). Insomma, uno scenario che si sta complicando visto che la crisi in Iran è purtroppo lontana da essere risolta. A pagarne le spese, i consumatori che vedono costare sempre di più il pieno di carburante. La guerra in Iran sta però portando ad aumenti generalizzati nel settore dell'energia e non solo, con ricadute sui bilanci delle famiglie.

Prezzi benzina

Prezzi carburanti, le ultime rilevazioni

Quanto costa fare un pieno alla propria auto? Stando alle ultime rilevazioni di Staffetta Quotidiana riportate da Ansa, il prezzo medio della benzina self service sulla rete stradale è di 1,934 euro al litro (+8 millesimi rispetto a ieri), mentre quello del gasolio a 2,042 euro al litro (-1). Il Gpl è salito a 0,821 euro al litro (+1) e il metano a 1,572 euro al kg (-1). In autostrada, invece la benzina self è salita a quota 1,989 euro al litro (+8), il diesel a 2,112 euro al litro (-2), il Gpl a 0,928 euro al litro (+1) e il metano a 1,594 euro al kg (invariato).

Nel mentre, seppure in discesa, il Brent continua a essere quotato sopra i 100 dollari al barile, lontano comunque dai massimi di fine aprile quando erano stati sfiorati i 120 dollari al barile.

Fonte: Ansa

[Immagine copertina realizzata con AI]

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/05/2026