Benzina vicina al controsorpasso sul diesel, prezzi sempre più su

Il riallineamento delle accise sui carburanti aveva portato a inizio anno il diesel a costare di più della benzina. La recente crisi in Iran con il conseguente caro carburante, ha accentuato questa differenza. L'ultima proroga del taglio delle accise, misura del Governo proprio contro il caro carburante, ha introdotto una novità e cioè un taglio differenziato, con la riduzione del bonus per la benzina. Di conseguenza, il prezzo alla pompa dei due carburanti è tornato ad avvicinarsi. La tendenza degli ultimi giorni mostra il costo del gasolio in calo, mente continua a salire quello della ''verde''. Se si continuerà di questo passo, presto potrebbe arrivare il controsorpasso, con la benzina che potrebbe tornare a costare più del diesel.

Questo è quanto racconta Adnkronos che riporta le ultime rilevazioni sui prezzi dei carburanti di Staffetta Quotidiana. Andiamo quindi a vedere quanto costano adesso mediamente benzina e diesel in Italia.

Prezzi benzina

Benzina e diesel, le ultime rilevazioni

Oggi, 14 maggio, sulla rete stradale, la benzina self service è a 1,936 euro al litro (+6 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 1,988 euro al litro (-4). Il Gpl è a 0,810 euro al litro (-1), il metano a 1,565 euro al kg (-1). In autostrada, invece, la benzina self è a 2,011 euro al litro (+7), il diesel a 2,067 euro al litro (-1), il Gpl a 0,917 euro al litro (-1) e il metano a 1,596 euro al kg (invariato).

Venendo ai dati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi come da elaborazione di Staffetta Quotidiana. Nel dettaglio, benzina self service a 1,932 euro al litro (compagnie 1,935, pompe bianche 1,926), diesel self service a 1,994 euro al litro (compagnie 1,996, pompe bianche 1,989). Benzina servito a 2,068 euro al litro (compagnie 2,108, pompe bianche 1,994), diesel servito a 2,133 euro al litro (compagnie 2,173, pompe bianche 2,058). Gpl servito a 0,818 euro al litro (compagnie 0,830, pompe bianche 0,806), metano servito a 1,566 euro al kg (compagnie 1,567, pompe bianche 1,565), Gnl 1,457 euro al kg (compagnie 1,472 euro al kg, pompe bianche 1,446 euro al kg).

Fonte: Adnkonos

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/05/2026