Diesel, i prezzi tornano a salire: il bonus sulle accise si riduce ancora

Si torna a salire, l'effetto del taglio delle accise è terminato. Con la nuova misura introdotta dal Governo, il prezzo del diesel era calato, sebbene come abbiamo visto, non in maniera omogenea tanto che ci sono state verifiche da parte dalla Gdf. In ogni caso, come rivela il Codacons, i prezzi del gasolio sono tornati a salire in tutta Italia, andando a erodere in buona parte il bonus dello sconto sulle accise.

Le nuove rilevazioni

Secondo i dati del Mimit, il prezzo medio del diesel si attesta a quota 2,082 euro al litro, in salita di 1,6 centesimi rispetto ai listini di ieri. Questo significa che si riduce a 10,3 centesimi il bonus del taglio delle accise (valore iniziale di 17 centesimi). Calcolatrice alla mano significa che un pieno di gasolio va a costare 3,35 euro in più rispetto al taglio da 17 centesimi, comunque mai del tutto trasferito ai prezzi alla pompa.

Guardando all'autostrada, il prezzo medio del gasolio sale a 2,175 euro al litro, portando la riduzione rispetto al 27 luglio, prima del taglio delle accise, a soli 8 centesimi di euro. Insomma, i prezzi del diesel sono tornati a salire e si stanno mangiando il bonus dello sconto fiscale. Se continueranno a salire anche nei prossimi giorni, il beneficio del taglio delle accise sparirà rapidamente.

Prezzi benzina diesel

Ricordiamo che il 4 agosto è previsto un Cdm dove si parlerà ancora di caro carburante. Tra pochi giorni capiremo se il Governo intende intervenire ulteriormente. Ricordiamo al riguardo che l'attuale taglio delle accise sul diesel terminerà il 6 agosto, cioè la prossima settimana.

Quali sono le regioni ''peggiori''?

Il Codacons aggiunge che la regione che registra l’andamento peggiore è il Molise, dove la riduzione dei prezzi alla pompa rispetto ai prezzi medi del 27 luglio è oggi di soli 8,8 centesimi di euro, seguito da Puglia (-9,2 cent), Campania e Calabria (-9,3 cent). Le regioni più ''virtuose'' sono il Friuli Venezia Giulia (-11,6 cent), Veneto (-11,3 cent), Sardegna e Lombardia (-11,1 cent).

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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