Benzina e diesel sempre più cari: ecco perché i prezzi salgono ancora

Il Brent è tornato sopra gli 80 dollari al barile e gli effetti si vedono già alla pompa

Le quotazioni del Brent stano tornando ad aumentare dopo un periodo di continui ribassi, a causa delle nuove incertezze della crisi in Iran. Nel mentre in cui scriviamo si aggirano attorno a quota 82 dollari al barile ma nella giornata di ieri si erano taccati 84 dollari. Certo, siamo lontani dagli oltre 110 dollari del periodo più ''nero'' ma la conseguenza è comunque quella di una nuova tornata di aumenti dei prezzi di benzina e diesel alla pompa, tanto che il gasolio è ai massimi da aprile.

Il diesel schizza in alto

A causa dell'ultimo periodo di rialzi, il diesel viaggia verso quota 2,1 euro al litro sulla rete ordinaria, attestandosi a 2,091 euro al litro. Stando ai conti fatti dal Codacons, si tratta di un rincaro netto da 20,9 centesimi di euro rispetto ai prezzi medi del 3 luglio, quando è scaduto il taglio delle accise. Nello stesso periodo, la benzina è rincarata di 13,2 centesimi. Spostandoci in autostrada, il diesel costa 2,164 euro al litro con un aumento pari a 19,6 cent rispetto al 3 luglio. Calcolatrice alla mano, un pieno di diesel costa oggi 10,4 euro in più rispetto a inizio luglio, (+9,8 euro in autostrada), +6,6 euro un pieno di benzina.

Rifornimento di carburante (AI)

Serve un nuovo taglio delle accise

Oggi debutta la nuova app ''Osservaprezzi'' del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che sulla carta dovrebbe permettere agli automobilisti di trovare più facilmente una stazione di servizio dove poter risparmiare un po'. Peccato che app simili esistano da tempo.

Inoltre, come denuncia il Codacons, non servirà a evitare agli italiani la stangata sui rifornimenti estivi. L'unico modo per far calare i listini in questi periodo è quello di introdurre nuovamente il taglio delle accise. Insomma, si sperava che il periodo nero per i prezzi dei carburanti fosse finito ma adesso si torna a parlare di caro carburante e pare che all'orizzonte non ci siano possibilità di calo visto che le quotazioni del petrolio continuano a rimanere elevate.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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