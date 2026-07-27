Torna il taglio delle accise: sconto di 17 centesimi ma solo sul diesel

Il Governo ha deciso, torna il taglio delle accise per frenare la corsa al rialzo dei carburanti. Confermate le indiscrezioni della vigilia. Lo sconto, infatti, riguarderà solamente il diesel e non la benzina.

Il nuovo taglio delle accise

Dal 28 luglio e fino al 6 agosto è previsto uno sconto sulle accise del diesel di 17 centesimi di euro al litro. Niente per la benzina, come già detto. La nuova misura avrà quindi una durata di 10 giorni e costerà 125 milioni di euro. ''Budget'' che è stato raggiunto grazie ad una serie di coperture finanziarie tra cui una parte delle entrate del gettito Iva di giugno.

Nessun intervento sulle accise sui tabacchi come qualcuno aveva anticipato. Con il nuovo decreto arrivano le proroghe dello sconto per gli autotrasportatori e del credito di imposta per gli agricoltori.

Un nuovo Cdm il 4 agosto

Le tensioni internazionali hanno portato a nuovi rincari dei prezzi di benzina e diesel. Il taglio delle accise è stato un passaggio obbligato vista la situazione attuale.

Il nuovo taglio delle accise durerà 10 giorni ma già il 4 agosto è previsto un nuovo Cdm in cui si valuterà cosa fare.

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