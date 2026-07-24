Caro carburanti, il diesel vola: la stangata estiva sui carburanti è servita

Il prezzi dei carburanti continuano a salire velocemente. La crisi in Iran è tutto tranne che risolta e le quotazione del Brent stanno raggiungendo nuovi picchi. Il caro carburante si sta facendo nuovamente sentire sulle tasche degli italiani in un momento poi molto particolare e cioè quello delle ferie estive, quando molte persone si mettono in viaggio per andare in vacanza. Un periodo, quindi, in cui si impennano i consumi dei carburanti. Ma quanto stanno aumentando i prezzi di benzina e diesel?

Il gasolio, in particolare, è al centro dell'attenzione dato che come rileva il Codacons, in 3 settimane il costo è salito di 27,9 centesimi di euro al litro sulla rete ordinaria, con una impennata che sfiora il 15%, pari a 26 centesimi in autostrada. Nello stesso periodo, la benzina è aumentata di 16,5 centesimi.

Un pieno costa sempre di più

Calcolatrice alla mano, chi oggi deve fare un pieno alla sua auto diesel, va a spendere quasi 14 euro in più rispetto al 3 luglio scorso (+13,95 euro esattamente), cioè da quando è scaduto il taglio delle accise (+13 euro in autostrada). Invece, un pieno di benzina costa 8,25 euro in più.

Numeri che fanno ben capire quanto il caro carburante oggi vada a pesare sull tasche degli italiani.

Prezzi benzina

Le ultime rilevazioni

Venendo alle ultime rilevazioni riportate da Adnkronos, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,968 euro al litro per la benzina (+11 millesimi rispetto a ieri), 2,161 euro per il gasolio (+20), 0,744 euro al litro per il Gpl (invariato) e 1,595 euro al kg per il metano (+9). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,059 euro al litro per la benzina (+11), 2,228 euro al litro per il gasolio (+15), 0,879 euro al litro per il Gpl (invariato) e 1,596 euro al kg per il metano (+3).

Serve un nuovo taglio delle accise

Si fa quindi sempre più pesante la stangata sulle partenze estive degli italiani. Per questo, il Codacons chiede ancora una volta che il Governo intervenga ripristinando il taglio delle accise. Per il momento, però, sembra che non ci sarà un intervento anche perché c'è il problema del reperimento delle risorse per la misura.

Fonte: Adnkronos

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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