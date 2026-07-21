Diesel sopra 2,1 euro al litro: la corsa dei carburanti continua. Nessun intervento sulle accise

Nuova impennata dei carburanti in Italia: il diesel ha superato i 2,1 euro al litro e i prezzi potrebbero continuare a crescere

Prezzi di benzina e diesel sempre più su. In particolare, il gasolio ha sfondato quota 2,1 euro al litro e pare che i rincari continueranno anche nei prossimi giorni dato che le quotazioni del Brent rimango attorno agli 83 dollari al barile e la crisi in Iran è tutto tranne che risolta. Lo scenario dei prezzi dei carburanti sta quindi tornando a essere critico e e sembra che all'orizzonte non sia previsto alcun intervento da parte del Governo, magari reintroducendo il taglio delle accise, come chiedono alcune associazioni dei consumatori.

I nuovi aumenti

Come segnala il Codacons, il gasolio sale a 2,107 euro al litro con un rincaro netto di 22,5 centesimi di euro rispetto ai prezzi medi del 3 luglio, cioè quando è scaduto il taglio delle accise. Passando alla benzina, nello stesso periodo i prezzi medi sono saliti in media di 13,9 centesimi. In autostrada, il diesel costa 2,181 euro al litro con un aumento da +21,3 cent rispetto al 3 luglio. Tradotto, secondo i calcoli dell'associazione, fare un pieno di diesel costa oggi 11,2 euro in più rispetto a inizio luglio, (+10,65 euro in autostrada), +7 euro un pieno di benzina.

Prezzi benzina diesel

Insomma, i prezzi stanno correndo nuovamente verso l'alto, andando a pesare sempre di più sulle tasche degli automobilisti. Se anche le quotazioni dovesse raffreddarsi nei prossimi giorni, sappiamo bene che la discesa dei prezzi dei carburanti avviene molto lentamente.

Sono stati poi registrati alcuni casi limite. Sempre il Codacons ricorda che un distributore a Milano proponeva il diesel a circa 2,7 euro al litro, mentre la verde a oltre 2,6 euro al litro. Casi limite a parte, lo scenario è comunque molto complesso.

Nessun intervento del Governo (per il momento)

Diverse associazioni dei consumatori hanno chiesto la reintroduzione del taglio delle accise dato che le nuove tensioni in Medio Oriente hanno riportato in alto i prezzi dei carburanti. Per il momento, però, tutto tace. Dopo la scadenza dell'ultima proroga del taglio delle accise non sono state prese nuove decisioni. Se però i prezzi dovessero continuare a correre verso l'alto, a quel punto ci sia aspetta un qualche intervento.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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