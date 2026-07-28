Diesel, arriva il taglio delle accise: quanto costa ora fare il pieno

Nella serata di ieri, il Governo ha ufficializzato il ritorno del taglio delle accise come misura per arginare il caro carburante. La novità, come abbiamo scritto, è che lo sconto sulla accise è limitato al diesel. Niente da fare per la benzina, almeno per il momento. Già sappiamo comunque che il 4 agosto si terrà un nuovo Cdm per valutare la situazione è capire se saranno necessari nuovi interventi.

Dunque, 17 centesimi di euro al litro in meno sulle accise del diesel fino al 6 agosto. Cosa cambia quindi alla pompa?

Auto usate: le preferite sono Diesel

Ecco quanto costa adesso un pieno di gasolio

I conti sono stati fatti velocemente dal Codacons. Il taglio delle accise di 17 centesimi permetterà di ottenere un risparmio medio su di un pieno di diesel di circa 8,5 euro. Il prezzo medio del gasolio rimarrà comunque sopra quota 2 euro al litro. Considerando i listini attuali, a seguito della misura, il prezzo medio del diesel si attesterà attorno ai 2,015 euro al litro. Secondo l'associazione si tratta di un intervento insufficiente anche perché non c'è alcun vantaggio per chi utilizza vetture a benzina. Insomma, il taglio delle accise non risolve la stangata sulle partenze estive.

Scenario in evoluzione

Lo scenario internazionale è ancora in forte evoluzione con la crisi in Iran che è ancora irrisolta. Per tale motivo i prezzi di benzina e diesel sono tornati a crescere velocemente. Una situazione complessa che va a pesare sulle tasche degli italiani. L'intervento sulle accise è stato chiesto a gran voce e alla fine il Governo è dovuto intervenire. Ovviamente nei prossimi giorni si continuerà a monitorare la situazione per capire quale sarà l'andamento dei prezzi. Se poi servirà un ulteriore intervento lo si deciderà il 4 agosto.

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