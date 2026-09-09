Caro carburante

Benzina e diesel sempre più cari: in arrivo una nuova proroga del taglio delle accise

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1 ora fa - Benzina e diesel, nuovi aumenti

Il taglio delle accise sul diesel è in scadenza, ma il Governo starebbe valutando una proroga di circa due settimane
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Non si ferma la corsa al rialzo dei prezzi di benzina e diesel a causa dell'aumento delle quotazioni internazionali del petrolio. La crisi tra Iran e Stati Uniti è peggiorata e i venti di guerra stanno spingendo al rialzo il greggio. Di conseguenza aumentano i prezzi dei carburanti.

Domani scade il taglio sulle accise del diesel e a quanto pare, vista la situazione, il Governo starebbe valutando un'ulteriore proroga di circa 2 settimane. In realtà il Governo avrebbe preferito predisporre una serie di aiuti ''mirati'' per aiutare, per esempio, autotrasportatori e i redditi più bassi. A quanto pare, però, un accordo interno non è stato trovato. Qualcosa deve essere approvato visto i nuovi picchi del caro carburante e quindi sembra che ci sarà l'ennesima proroga.

Carburanti

Se non dovesse arrivare, il diesel schizzerebbe attorno a quota 2,346 euro al litro. Insomma, una scenario delicato ma l'orientamento sembra essere quello per l'ennesima proroga del taglio sulle accise, sempre di 17 centesimi di euro al litro e sempre solo per il diesel.

Ancora aumenti per benzina e diesel

Secondo quanto riporta Adnkronos che cita le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,067 euro al per la benzina (+9 millesimi rispetto a ieri), 2,176 euro al litro per il gasolio (+7), 0,747 euro al litro per il Gpl (invariato) e 1,769 euro al kg per il metano (+7). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,152 euro al litro per la benzina (+9), di 2,248 euro al litro per il gasolio (+8), 0,884 euro al litro per il Gpl (+1) e 1,752 euro al kg per il metano (+5).

Insomma, un pieno di carburante costa sempre di più e visto l'andamento della crisi in Iran, nei prossimi giorni i prezzi di benzina e diesel potrebbero raggiungere nuovi record.

Fonte: Adnkronos

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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