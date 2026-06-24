Carburanti, i prezzi stanno scendendo: taglio accise non serve più

Le dichiarazioni di Giorgetti e Urso fanno pensare alla fine del taglio delle accise

Il rinnovo del taglio delle accise? Sembra che non ci sarà, almeno così fanno capire le parole dei Ministri Adolfo Urso e Gancarlo Giorgetti. Il motivo? Non ci sarebbe più la necessità di rinnovare questa misura dato che i prezzi dei carburanti sono in calo. Ecco cosa ha detto Giorgetti:

Gli interventi sulle accise vanno a esaurirsi perché la bonaccia della pace ha generato un calo dei prezzi alle stazioni di servizio. Non è più necessario nella situazione attuale, che mi auguro in miglioramento.

Insomma, con le quotazioni del petrolio che stanno progressivamente scendendo e di conseguenza anche i prezzi di benzina e diesel, il problema del caro carburante si sta riducendo e quindi il Governo crede che non sia più necessario prorogare ulteriormente la misura del taglio delle accise. Misura poi già ridotta nel suo peso ma che continua ad avere un impatto ben preciso sulle Casse dello Stato.

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Dopo il 3 luglio aumenteranno i prezzi di benzina e diesel

In realtà, sembra che il Governo non sia proprio compatto sul no alla proroga al taglio delle accise. Il Ministro Gilberto Pichetto Fratin interviene su questo dibattito affermando che si valuterà un'eventuale proroga il 6 luglio, verificando quali saranno i prezzi dei carburati a livello italiano.

Bisognerà capire verso il 6 luglio, tra una decina di giorni, come saranno i prezzi a livello nazionale. Bisognerà fare una valutazione su quello.

L'ultima proroga del taglio delle accise scade però il 3 luglio. Questo significa che verosimilmente dopo questa data i prezzi di benzina e diesel saliranno sempre che pochi giorni dopo non ci sia un ripensamento ma visto l'andamento dei listini dei carburanti, appare molto difficile. Vedremo quello che succederà. L'ultima proroga del taglio delle accise scade la prossima settimana e quindi presto dovrebbero arrivare ulteriori informazioni sulla decisione del Governo.

Ricordiamo che oggi il taglio delle accise sia per la benzina e sia per il diesel vale 5 centesimi di euro al litro più IVA.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/06/2026