Niente proroga del taglio delle accise? Ecco l'ipotesi del bonus per le famiglie più deboli

Il 6 giugno scade l'ultimo rinnovo del taglio delle accise, misura voluta dal Governo per attenuare il caro carburante. Questa misura, fino a ora, è costata circa 2 miliardi di euro alle casse dello stato e pare che l'esecutivo voglia puntare su misure più mirate. Insomma, niente ulteriore proroga e si a un intervento per aiutare le fasce della popolazione meno abbienti. Cosa deciderà davvero il Governo lo scopriremo stasera visto che alle ore 17 è previsto il Consiglio dei Ministri.

Tuttavia, in queste ore si sta facendo strada l'ipotesi di un bonus di 100 euro per le famiglie più deboli.

Prezzi carburanti

Niente rinnovo del taglio delle accise e voucher per le famiglie più deboli?

Nell'ultima proroga del taglio delle accise, lo sconto era stato ridotto 6,1 centesimi di euro al litro per la benzina e 12,2 centesimi di euro al litro per il diesel. Sebbene il Governo abbia nel tempo ridotto il taglio delle accise, il peso sui conti è comunque importante. Visto che contestualmente i prezzi dei carburanti stanno scendendo, il Governo potrebbe decidere di non rinnovare questa misura e focalizzarsi su interventi più mirati per aiutare anche specifiche fasce della popolazione italiana.

Si sta quindi facendo strada l'ipotesi di un voucher di 100 euro indirizzato a quelle persone con ISEE ordinario inferiore ai 15.000 euro. Si tratta più o meno di 1,2 milioni persone, le stesse a cui è destinata la Card Dedicata a Te. Una misura molto meno onerosa per la casse dello Stato. Ovviamente si tratta solamente di ipotesi. Come accennato prima, la posizione del Governo la scopriremo dopo il Consiglio dei Ministri delle ore 17. La sensazione, comunque, è che il taglio delle accise non sarà replicato. Infine, ricordiamo che la flessibilità concessa dall'Unione Europea per il caro-energia coprirà soltanto le spese che favoriscono gli investimenti. Dunque, non potrà servire per le misure come il taglio delle accise. Per questi interventi, taglio accise o voucher, il Governo come al solito dovrà andare a caccia delle coperture necessarie.

[Immagine copertina realizzata con AI]

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/06/2026