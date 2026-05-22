Caro carburante, taglio delle accise verso la proroga fino alla prima settimana di giugno

Ci siamo, attorno alle ore 19 di oggi 22 maggio si terrà il Consiglio dei Ministri in cui sarà ufficializzata la proroga della misura del taglio delle accise. Tuttavia, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha già anticipato quale sarà la decisione del Governo. Il taglio delle accise sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Inoltre, c'è l'intenzione di dare sostegni agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale. Non è stato specificato ma il rinnovo della misura dovrebbe seguire l'attuale schema e cioè 24,4 centesimi di euro al litro sul diesel e 6,1 centesimi di euro sulla benzina. In questo modo, il Governo cerca di continuare a contenere i prezzi dei carburanti che erano schizzati in alto, come ben sappiamo, a causa della crisi in Iran.

Sebbene il taglio delle accise costi parecchio alle casse del Governo, sembra che nel caso la crisi in Iran non venisse risolta, sarebbe possibile un ulteriore rinnovo della misura per contenere il caro carburante. Stasera, comunque, arriverà l'ufficialità.

Carburanti

Per il Codacons non basta

Le parole del Ministro Giorgetti che hanno anticipato la decisione del Governo sul rinnovo del taglio delle accise non hanno soddisfatto il Codacons. Per l'associazione dei consumatori è troppo poco. Con i prezzi di benzina e diesel ancora molto alti, quelli della verde sono pure in rialzo in questi giorni, alla scadere della proroga i listini tornerebbero sopra i 2 euro al litro in tutta Italia, aggravando le spese di rifornimento degli italiani e i costi di trasporto, con effetti diretti sull’inflazione. L'associazione aggiunge poi che se anche se il conflitto in Medio Oriente finisse oggi e riaprisse immediatamente lo stretto di Hormuz, i listini di benzina e gasolio alla pompa impiegherebbero settimane per tornare ai livelli precedenti allo scoppio della crisi.

Per tale motivo, si chiede che la misura del taglio delle accise sia estesa a tutto il periodo di emergenza Iran e di instabilità delle quotazioni petrolifere.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/05/2026