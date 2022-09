Taglio accise, ennesima mini-proroga. La nuova scadenza

Come da decreto interministeriale, lo sconto di 30,5 centesimi su diesel e benzina proseguirà ad ottobre per altri...12 giorni

Un decreto alla volta, una micro-proroga alla volta. Più o meno, al ritmo di un paio di proroghe al mese. Puntuale, arriva anche quella di metà settembre, la settima dal marzo scorso: il Ministro dell'Economia Daniele Franco e il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani firmano il Decreto Interministeriale che allontana la scadenza dello sconto sulle accise carburanti. Deadline ora al 17 ottobre 2022 e non più al 5 ottobre: alla futura nuova formazione di Governo, due settimane scarse in più di tempo per decidere se proseguire sulla stessa linea, se deliberare - finalmente - per misure a lungo raggio, oppure - viceversa - se interrompere la saga delle proroghe.

Taglio accise, avanti adagio

REPETITA IUVANT Fino al 17 ottobre, dunque, benzina e diesel si continueranno a pagare circa 30 centesimi in meno rispetto al prezzo di listino praticato dalle compagnie (-25 centesimi + IVA, equivalenti a -30,5 centesimi IVA inclusa). Per il GPL, sconto di 4,7 centesimi + IVA, equivalenti a circa 5,7 centesimi IVA inclusa. Sul metano, infine, non si pagano le accise e si paga l'IVA al 5%.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/09/2022