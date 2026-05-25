Taglio accise ridotto, il diesel torna sopra i 2 euro al litro: la stangata degli ultimi 10 anni

Negli ultimi 10 anni, il prezzo del gasolio in Italia è aumentato del 75,5% e la benzina del 38%

Il Governo ha confermato il rinnovo del taglio delle accise ma c'è stata una sorpresa perché lo sconto sul diesel è stato ridotto della metà, a 10 centesimi al litro più IVA e cioè esattamente 12,2 centesimi di euro al litro. Di conseguenza, il diesel è tornato oltre quota 2 euro al litro. Tradotto in termini pratici, per i consumatori significa che un pieno di gasolio aumenterà di circa 6,1 euro come ha calcolato il Codacons. A seguito della scelta del Governo di ridurre lo sconto sul diesel, come ha rilevato l'associazione dei consumatori, l’Italia tornerà ai vertici della classifica europea del caro-gasolio, piazzandosi al sesto posto tra i Paesi col prezzo medio del diesel più elevato, dietro solo a Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Francia e Belgio.

Quanto costano benzina e diesel, ultime rilevazioni

Veniamo, adesso, alle ultime rilevazioni, come comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il prezzo medio dei carburanti in modalità ''self service'' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,968 euro al litro per la benzina, stabile rispetto a ieri e 2,046 euro al litro per il gasolio, in crescita rispetto ai 2.037 euro al litro registrati ieri. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,057 euro al litro per la benzina e 2,127 euro al litro per il gasolio.

Prezzi benzina diesel

In 10 anni, il prezzo del gasolio è salito del 75,5%

Il Codacons ha effettuato un'analisi interessante che racconta quanto i prezzi dei carburanti siano aumentati negli ultimi. La crisi in Iran e il conseguente caro carburante, è stata l'occasione per effettuare un'analisi simile da cui emerge che in Italia il prezzo medio del gasolio è salito in 10 anni del +75,5%, contro una media UE del +69,2%, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016. L'elaborazione è stata fatta partendo dall’ultimo report della Commissione Europea in cui è stata analizzato l’andamento dei prezzi dei carburanti nei vari Stati membri.

A titolo di curiosità, Lituania e Lettonia sono i Paesi europei dove i listini alla pompa hanno subito i rincari maggiori negli ultimi 10 anni. Su fronte opposto, invece, c'è Malta dove i prezzi sono varianti di poco, con un +4,3% per il diesel. Insomma, negli ultimi 10 anni, un pieno di gasolio in Italia costa 48 euro in più non considerando il taglio delle accise. Invece, per la benzina, +27,6 euro senza lo sconto sulle accise.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/05/2026