Caro carburante, adesso è ufficiale: il Governo proroga il taglio delle accise al 6 giugno

Come previsto, nella serata di ieri il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato la nuova proroga del taglio delle accise, misura necessaria per contenere i prezzi dei carburanti che a causa del conflitto in Iran sono schizzati verso l'alto. La nuova proroga è contenuta all'interno del decreto del 22 maggio numero 89, ''Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali''.

Proroga fino al 6 giugno

Innanzitutto, il Governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise fino al 6 giugno. Inizialmente, si pensava che la misura sarebbe stata prorogata fino all'8 o al 9 giugno. Il Consiglio dei Ministri ha invece deciso diversamente.

Confermato il taglio delle accise di 5 centesimi di euro al litro sulla benzina. Per quanto riguarda il diesel, come si può leggere sulla nota stampa dell'ultima seduta del Consiglio dei Ministri, il taglio è pari a 10 centesimi di euro al litro. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell’IVA.

Pare che per la copertura finanziaria, il Governo abbia trovato i fondi dall'extragettito dell'IVA, da multe dell'Antitrust e da alcuni tagli vari. In aggiunta, sono state decise anche una serie di misure a favore dell'autotrasporto, per evitare lo sciopero annunciato contro il caro carburanti.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/05/2026