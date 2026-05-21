Benzina e diesel, il Governo verso la proroga del taglio delle accise: si cercano le coperture

Nel Consiglio dei Ministri di domani 22 maggio si decide sul rinnovo del taglio delle accise. La proroga dovrebbe arrivare come ha promesso pochi giorni fa il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e pare che dovrebbe ricalcare quella precedente e cioè uno sconto ridotto per la benzina pari a 6,1 centesimi di euro al litro e maggiore per il diesel e cioè pari a 24,4 centesimi di euro al litro (valori comprensivi di IVA). Taglio delle accise che permette di contenere i prezzi dei carburanti che oramai da diverso tempo hanno raggiunto picchi molti elevati a causa della crisi in Iran. Una situazione che pesa molto sulle tasche degli Italiani e per tale motivo il Governo è corso ai ripari.

Per il momento, l'ipotesi più accreditata è di un rinnovo di questa misura fino all'8-9 giugno. Il nodo principale da superare riguarda la copertura finanziaria dato che le risorse disponibili sono limitate. Un'ulteriore proroga potrebbe arrivare dopo l'8-9 giugno quando potrà essere attivata una nuova puntata di accise mobili grazie all’extragettito IVA di maggio. Non dovrebbero esserci comunque sorprese ma l'ufficialità arriverà nella giornata di ieri al termine del Consiglio dei Ministri.

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Senza proroga, un pieno di diesel costerà 12 euro in più

Se il Governo non trovasse la copertura finanziaria e decidesse di non rinnovare il taglio delle accise, che succederebbe? Il Codacons ha fatto due calcoli e ha racconto che in assenza della proroga, la benzina tornerebbe sopra i 2 euro al litro e il gasolio sopra i 2,2 euro. Tradotto in termini pratici, un pieno di benzina costerebbe circa 3 euro in più, mentre quello del diesel 12 euro in più.

Quanto è costato fino a questo momento alle casse delo Stato la misura del taglio delle accise? Secondo l'associazione 1,3 miliardi di euro, con un impatto da circa 20 milioni di euro al giorno considerando l’intero periodo di validità della misura. La nuova proroga dovrebbe costare circa 340 milioni di euro. Soldi che come detto all'inizio, il Governo sta cercando.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/05/2026