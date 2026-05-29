Stop al taglio delle accise? Un nuovo rinnovo non è scontato

La nuova proroga del taglio accise scadrà il 6 giugno, cioè alla fine della prossima settimana. Ci sarà un'ulteriore proroga? Pare che non sia così scontata, almeno così riferisce Il Sole 24 Ore. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha infatti fatto capire che potrebbe non esserci un ulteriore allungamento della misura. Infatti, ad oggi non sarebbe previsto un ulteriore intervento sulle accise dei carburanti. Lo capiremo meglio nel corso dei prossimi giorni ma pare evidente che l'attuale proroga potrebbe essere l'ultima.

Il taglio delle accise costa molto alle casse dello Stato

Per cercare di arginare l'aumento dei prezzi di benzina e diesel dovuti allo scoppio della guerra in Iran, il 18 marzo il Governo aveva deciso di approvare un taglio delle accise. Misura che è stata prorogata 4 volte dato che la crisi in Iran non ancora risolta, aveva mantenuti alti i prezzi dei carburanti. Questa misura costa molto alle casse dello Stato. Si stima infatti, un costo totale di 2 miliardi di euro. Proprio per questo, prima è stato ridotto lo sconto delle accise sulla benzina e nell'ultimo rinnovo è stato ridotto a sorpresa anche quello del diesel.

L'andamento è chiaro ed è quello di ridurre progressivamente il supporto del Governo, soprattutto in virtù del fatto che è molto oneroso e trovare le giuste coperture non è semplice. Non è detto, quindi, che alla scadenza del 6 giugno possa arrivare un'ulteriore proroga del taglio delle accise.

Carburanti

Benzina e diesel, prezzi in calo

La buona notizia è che i prezzi di benzina e diesel stanno continuando da alcuni giorni a calare. Secondo infatti il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,954 euro al litro per la benzina (in calo rispetto ai 1,960 euro al litro di ieri) e 2,029 euro al litro per il gasolio. (2,041 il prezzo di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,052 euro al litro per la benzina e di 2,108 euro al litro per il diesel.

Fonte: Il Sole 24 Ore

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/05/2026