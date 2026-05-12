Carburanti, diesel giù: sotto i 2 euro per la prima volta da marzo | I prezzi

Stanno arrivando buone notizie sul fronte del caro carburante, con i prezzi alla pompa in calo. In particolare, il diesel è sceso per la prima volta sotto quota 2 euro al litro dal 23 marzo, all'indomani del primo taglio delle accise. In leggero calo anche la benzina nonostante un nuovo aumento della quotazione internazionale (il brent è ancora ben oltre quota 100 dollari al barile). Segnali positivi ma lo scenario è ancora incerto e come ben sappiamo è fortemente influenzato dall'evoluzione della crisi in Iran. Andiamo quindi a vedere le ultime rilevazioni dei prezzi medi alla pompa dei carburanti come riportato da Adnkronos che cita le rilevazione di Staffetta Quotidiana.

Prezzi benzina diesel

Quanto costa un pieno di benzina e diesel

Dunque, questa mattina, la benzina self service sulla rete stradale è a 1,929 euro al litro (-1 millesimo rispetto a ieri), gasolio a 1,997 euro al litro (-10). Il Gpl è a 0,812 euro al litro (-3), il metano a 1,567 euro al kg (-1). In autostrada? La benzina self è a quota 1,999 euro al litro (-1), il diesel a 2,073 euro al litro (-5), il Gpl a 0,919 euro al litro (-2) e il metano a 1,596 euro al kg (-2).

Secondo i dati elaborati da Staffetta Quotidiana sulla base delle rilevazioni fornite dai gestori all’Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (rete stradale e autostradale insieme) abbiamo benzina self service a 1,932 euro al litro (compagnie 1,934, pompe bianche 1,927), diesel self service a 2,009 euro al litro (compagnie 2,011, pompe bianche 2,005). Benzina servito a 2,069 euro al litro (compagnie 2,108, pompe bianche 1,995), diesel servito a 2,150 euro al litro (compagnie 2,190, pompe bianche 2,075). Gpl servito a 0,821 euro al litro (compagnie 0,833, pompe bianche 0,808), metano servito a 1,568 euro al kg (compagnie 1,568, pompe bianche 1,568), Gnl 1,468 euro al kg (compagnie 1,483 euro al kg, pompe bianche 1,457 euro al kg).

Il taglio delle accise, anche se l'ultimo rinnovo è stato differenziato, sta continuando a contenere i prezzi. Scadrà però il 22 maggio. Sarà ulteriormente rinnovato? Tutto ovviamente dipenderà dall'evoluzione della crisi in Iran ma nel caso fosse necessario ci sarà il nodo risorse da superare e pare che la coperta sia molto corta...

Fonte: Adnkronos

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/05/2026