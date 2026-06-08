Carburanti, taglio accise ridotto per il diesel che torna sopra quota 2 euro al litro

Lo scorso weekend, il Governo con un decreto ha prorogato nuovamente la misura del taglio delle accise fino all'inizio di luglio. Tuttavia, l'esecutivo ha deciso di ridurre ulteriormente il bonus sul diesel che è sceso da 10 a 5 centesimi di euro al litro (più IVA). Dunque, includendo le imposte siamo a 6,1 centesimi di euro, lo stesso ''sconto'' applicato alle accise della benzina. Riduzione che di fatto ha annullato i cali alla pompa degli ultimi tempi grazie alla flessione delle quotazioni internazionali. Tradotto in pratica, il diesel è tornato sopra quota 2 euro al litro.

Una scelta che per gli automobilisti, secondo il Codacons, andrà a costare circa 3 euro in più a pieno di gasolio. Sempre secondo l'associazione, calcolatrice alla mano, tenuto conto della quantità di gasolio venduta quotidianamente solo su strade e autostrade italiane, la riduzione del taglio sul gasolio da 10 a 5 centesimi di euro costerà agli automobilisti italiani 17,1 milioni di euro a settimana solo a titolo di maggiori costi di rifornimento.

Prezzi benzina diesel

Quanto costa adesso un pieno di benzina e diesel

Venendo alle ultime rilevazioni sui prezzi dei carburanti, come raccontato da Adnkronos, oggi la benzina self service sulla rete stradale è a 1,917 euro litro (-9 millesimi rispetto a venerdì), gasolio a 2,004 euro litro (+20). Il Gpl è a 0,792 euro euro litro (-2), il metano a 1,563 euro al kg (+1). In autostrada, la benzina self è a 2,014 euro al litro (-9), il diesel a 2,090 euro al litro (+22), il Gpl a 0,906 euro al litro (invariato) e il metano a 1,587 euro al kg (+3).

Adnkronos cita anche le ultime elaborazioni di Staffetta Quotidiana basate sui dati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme). Dunque, abbiamo benzina self service a 1,921 euro al litro (compagnie 1,922, pompe bianche 1,921), diesel self service a 1,992 euro al litro (compagnie 1,996, pompe bianche 1,984). Benzina servito a 2,061 euro al litro (compagnie 2,098, pompe bianche 1,991), diesel servito a 2,126 euro al litro (compagnie 2,166, pompe bianche 2,051). Gpl servito a 0,800 euro al litro (compagnie 0,809, pompe bianche 0,790), metano servito a 1,563 euro al kg (compagnie 1,562, pompe bianche 1,564), Gnl 1,461 euro al kg (compagnie 1,464 euro al kg, pompe bianche 1,458 euro al kg).

Fonte: Adnkronos

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/06/2026