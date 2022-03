Come si ruba un blindato russo? Lo spiega un video su TikTok

Bionda, russa, influencer e meccanico: forte delle sue competenze, Nastya Tyman, che ha anche 4,1 milioni di follower su TikTok, 1,67 milioni su YouTube e 829.000 su Instagram, dà il suo piccolo contributo alla crisi internazionale, con un video in cui spiega agli ucraini come avviare i blindati russi per il trasporto truppe. Chiaramente il filmato, che potete guardare qui sotto, è in russo, ma le istruzioni sembrano comprensibili: premere i due tasti rossi a sinistra del volante, sollevare tutti i nottolini che si trovano sulla plancia, abbassare la leva e via andare. Ora ci manca solo un blindato sovietico per verificare se il trucco funziona...

COGLI L'ATTIMO L'intento è la stessa Nastya a suggerirlo, senza troppi giri di parole, con ciò che ha scritto nel suo post: ''Se ti imbatti in un veicolo corazzato per il trasporto truppe libero o abbandonato, ecco il trucco per avviarlo'', scrive nel suo post: la resistenza all'avanzata russa si fa anche così, sottraendo all'esercito regolare del Cremlino i veicoli che rimangono incustoditi a bordo strada - magari per mancanza di carburante, come ci mostrano i telegiornali.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/03/2022