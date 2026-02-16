QJ SRT 600 SX: la crossover va in promozione. Scopri i vantaggi

Il segmento delle moto entry level, con l'arrivo dei brand asiatici, si è arricchito di numerose proposte, tutte ben fornite dal punto di vista della dotazione e con prezzi di listino davvero competitivi. La battaglia la si vince spesso a colpi di promozioni e sconti, utili ad accaparrarsi la preferenza di un eventuale acquirente. Moto Morini lo ha fatto con la gamma X-Cape, la CFMOTO 1000MT-X non ha nemmeno debuttato sul mercato ed è già in promozione e anche QJMotor, grazie ad un'interessante ''promo'', prova a rilanciare le vendite della SRT 600 SX, best seller del 2025 per il colosso cinese. Scopriamo insieme in cosa consiste.

QJMotor SRT600SX: tutti i dettagli della promozione

QJ Motor SRT 600SX: il tris di borse è un'accessorio costoso ma utile

A partire da oggi, lunedì 16 febbraio, la SRT 600 SX sarà protagonista di una promozione che prevede uno sconto al pubblico di 550 euro, portando il prezzo finale a 4.990 euro f.c.. A rendere ancora più allettante l'inziativa c'è anche la presenza inclusa nel prezzo d'acquisto del top case in alluminio, che QJ Motor stima come un vantaggio cliente di ulteriori 220 euro, un accessorio ideale per chi desidera viaggiare con maggiore praticità e capacità di carico. L'iniziativa sarà valida fino al 31 marzo 2026,

