Matchbox: Il film, il video trailer con John Cena e Jessica Biel

Guarda il trailer di Matchbox The Movie, l'action comedy targata Apple con John Cena e Jessica Biel. Trama, cast e quando esce

Se anche tu da piccolo passavi le ore a far sfrecciare sul tappeto di casa le automobiline marchiate Matchbox, sappi che il colosso dei giocattoli Mattel, insieme ad Apple Studios e Skydance Media, dopo il successo del film Barbie, ha deciso di dare una chance anche ai celebri modellini di debuttare sul grande schermo.

Il titolo, in uscita il prossimo 9 ottobre su Apple TV, promette inseguimenti mozzafiato, derapate e una buona dose di sana ironia: sulla falsariga del franchise Fast and Furious e con interpreti di peso quali John Cena e la bellissima Jessica Biel. Tema del film, una rimpatriata tra vecchi amici, che presto degenera in un'avventura pirotecnica.

Matchbox: Il film, il cast

Un cast di livello e la regia di Sam Hargrave

John Cena veste i panni di Sean Walker, un ex soldato e spia che si ritrova suo malgrado al centro di un complotto internazionale. Al suo fianco un cast di attori da noi meno noti, ma di primo piano negli USA, che include Sam Richardson, Teyonah Parris, Danai Gurira e Corey Stoll.

La regia è stata affidata a Sam Hargrave, nome ben noto agli amanti del genere per aver diretto i due capitoli della saga d'azione Extraction. E guardando le sequenze girate tra Budapest, il Marocco e Los Angeles, l'impronta dinamica e la cura per gli stunt si vedono tutte.

Trama, ironia e stunt in stile Fast and Furious

La storia parte da un presupposto semplice e diretto: Sean si ricongiunge con i suoi amici d'infanzia, ma il gruppo viene improvvisamente rapito da un'organizzazione criminale alla ricerca di una testata nucleare. Quando la CIA si convince erroneamente che siano stati proprio loro a rubare l'arma, all'insolita squadra non resta che un'unica strada: rubare di nuovo la bomba per scagionarsi e salvare la pelle.

Malgrado un'impostazione che ricorda molto da vicino la saga di Fast & Furious, con scene d'azione improbabili e veicoli spinti oltre ogni legge della fisica, potrebbe essere il tono autoironico ad alleggerire l'atmosfera e fare della pellicola un prodotto godibile.

In fondo, lo spirito è esattamente quello di quando da bambini facevamo compiere alle nostre macchinine in metallo acrobazie impossibili sopra i mobili del salotto. Uno spunto per le nuove generazioni a riscoprire le care vecchie automobiline in un mondo sempre più dominato dalle esperienze digitali.

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