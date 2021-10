È uscito paio di mesi fa RiMS Racing, originale videogame di moto sviluppato dallo studio milanese RaceWard e pubblicato da Nacon (quelli della serie WRC), che fonde la guida su strada e la gestione meccanica delle moto. E che moto: tra i bolidi presenti nel gioco citiamo Kawasaki Ninja ZX10 RR, Aprilia RSV4, BMW M1000 RR, Ducati Panigale V4R, Honda CBR1000 RR, MV Agusta F4 RC, Suzuki GSXR-1000 e Yamaha YZF R1, tutti ricreati con una grande cura per il dettaglio.

VEDI ANCHE

PROVA GRATUITA RiMS Racing può essere il gioco che fa per voi? Da oggi (alle 19) e fino a lunedì 1 novembre (fino alle 19), è possibile scaricarlo sulla propria console (PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S) e giocarci liberamente, per un massimo di tre ore. Non tantissimo, ma un tempo comunque congruo per farsi un’idea e decidere se vale la pena acquistarlo oppure no. Nella peggiore delle ipotesi, avrete passato tre ore a divertirvi in sella alle più belle moto del mondo!

RiMS Racing, una schermata di gioco

ANCHE GLI EXTRA Gli sviluppatori hanno pubblicato anche una prima espansione del gioco, intitolata The Bloody Beetroots, e anche questa sarà accessibile gratuitamente tra il 29 ottobre e il 31 ottobre alle 19:00. Questo pacchetto di contenuti extra coincide con l'uscita ufficiale dell'EP “RiMS Racing Soundtrack” di The Bloody Beetroots, e comprende una livrea esclusiva per la Ducati Panigale V4 R e un equipaggiamento completo per il pilota, realizzato in collaborazione con Dainese e AGV, nei colori curati da The Bloody Beetroots.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/10/2021