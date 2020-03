ROUND 1 GP AUSTRALIA In uno scenario globale inconsueto e spaventoso come quello portatoci nell'ultimo mese dalla diffusione del Coronavirus, il Campionato Mondiale di Formula 1 2020 si appresta a partire se pur tra mille difficoltà. Il Gran Premio d'Australia come da recente tradizione si svolgerà a Melbourne e sulla griglia di partenza saranno presenti tutti i protagonisti della passata stagione, dal campione del mondo Lewis Hamilton con la Mercedes al suo compagno Valtteri Bottas, dall'ormai maturo Max Verstappen, alla battagliera coppia della Ferrari composta da Sebastian Vettel e Charles Leclerc, senza dimenticare outsider che hanno fatto intravedere cose interessanti nel corso dei test invernali di Barcellona.

IL CIRCUITO La pista misura 5.303 km e si snoda all’interno dell’Albert Park, uno dei parchi urbani della capitale dello stato di Vittoria. Inaugurato nel 1996, il tracciato cittadino di Melbourne non solo è abituale sede del Gran Premio d’Australia – che per le sue prime 11 edizioni dal 1985 al 1995 si è disputato ad Adelaide – ma è ormai tradizionalmente il circuito che sancisce l’inizio del campionato di F1. Una sola l’eccezione, quella del 2006, quando il circus esordì in Bahrain e il Gp d’Australia era “solo” la terza prova in calendario. Con la gara di domenica prossima saranno 36 le edizioni complessive dell'evento australe, 25 delle quali all'Albert Park.

I NUMERI Il Re di Melbourne? Neppure a dirlo, è Michael Schumacher, capace di imporsi in ben quattro occasioni. A quota tre successi troviamo il ferrarista Sebastian Vettel (appaiato a Jenson Button) mentre, tra i piloti ancora in attività, si contano due vittorie a testa per Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen, e una per Valtteri Bottas, quella del 2019. L’inglese della Mercedes è invece leader nella classifica delle pole position: ben 8 con quella dello scorso anno, seguito a quota 6 da Ayrton Senna, il quale però ha sempre corso sul tracciato di Adelaide. Le partenze al palo di Sebastian Vettel sono invece 3, con Raikkonen più veloce al sabato in una sola occasione. Sul fronte scuderie 11 i trionfi della McLaren davanti ai 9 della Ferrari, ai 5 della Williams e ai 4 della Mercedes. Non cambia molto la situazione delle pole con la McLaren che guida a quota 10 davanti a un terzetto con 6 partenze al palo: Williams, Ferrari e Mercedes.

IL METEO Le previsioni parlano di condizioni non proprio favorevoli per il debutto stagionale della Formula 1. Venerdì è prevista pioggia, a fronte di temperature comunque miti, mentre per sabato e domenica dovrebbe arrivare un calo delle temperature, accompagnato però da una minore possibilità di precipitazioni. Nel dettaglio i dati di weather.com

Venerdì 13 marzo – Pioggia, 80% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 13°C e i 28°C.

Sabato 14 marzo – Per lo più nuvoloso, 20% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 11°C e i 16°C.

Domenica 15 marzo – Per lo più nuvoloso, 20% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 12°C e i 18°C.

