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Toyota Hilux contro la gravità: la folle discesa con il rimorchio nel fango australiano

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3 ore fa - Il 4x4 supera un passaggio difficile con un rimorchio agganciato

Il pick-up modificato affronta uno dei passaggi più impegnativi del Queensland con tecnica, trazione, controllo e... un carrello al seguito
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I Toyota Hilux sono dei veicoli costruiti per il lavoro o il tempo libero ma sono pensati anche per le uscite in fuoristrada, anche impegnativo (guarda nuovo Toyota Hilux). Tuttavia, quello affrontato da un proprietario del pick-up giapponese in Australia va oltre il normale.

Una discesa al limite per il 4x4 Toyota

Il veicolo, con carrozzeria a doppia cabina, scende infatti lungo un terrapieno fangoso quasi verticale, mantenendo ancora agganciato un rimorchio. Il video mostra l'impresa di Dan, appassionato di fuoristrada noto online come @ghostx, lungo la Old Telegraph Track a Cape York, nel Queensland. L'ostacolo è conosciuto come Gunshot Creek, uno dei passaggi più impegnativi del percorso.

Preparazione e tecnica

Il Toyota Hilux del 2024 è stato modificato con paraurti in acciaio, snorkel, parafanghi allargati, ruote maggiorate, pneumatici da fango e sospensioni rialzate. Il motore turbodiesel da 2,8 litri è invece rimasto originale. Il cassone trasporta attrezzature per il recupero e il rimorchio è stato a sua volta modificato. Di fronte al passaggio, molti avrebbero scelto un'altra traiettoria; Dan decide invece di proseguire.

Toyota Hilux e fuoristrada estremo in Australia: il pick-up con rimorchio esce dal fango

Trazione e controllo

La discesa mette in evidenza l'inclinazione estrema del muso dell'Hilux, che riesce comunque a conservare trazione e stabilità laterale. Anche il rimorchio segue il percorso senza ribaltarsi né sbandare. Il risultato è una dimostrazione di guida fuoristrada controllata, dove preparazione, tecnica e modifiche al veicolo contribuiscono insieme alla riuscita della manovra. Voi avreste il coraggio di effettuare una manovra simile? Fatecelo sapere.

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Alessandro Perelli
Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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