"Dagli una martellata": il sofisticato test Toyota per scoprire un guasto critico

Cosa fai quando un componente meccanico non vuole saperne di collaborare? Nel dubbio, tirarci una martellata è una risposta comune, ma raramente rientra nelle procedure ufficiali di una casa automobilistica.

Invece è proprio questa la soluzione sviluppata dai tecnici Toyota per diagnosticare un potenziale difetto critico al motore, finito al centro di un'imponente campagna di richiamo che coinvolge oltre 250.000 veicoli negli USA tra pick-up e SUV a marchio Toyota e Lexus.

Toyota Tundra: il motore V6 è oggetto di richiamo

Il principio del diapason per evitare lo smontaggio

Il problema che ha generato il richiamo è semplice quanto insidioso: la presenza di residui di lavorazione lasciati nel basamento durante la produzione può aver usurato la boccola di banco numero 1 (uno dei supporti su cui ruota l'albero).

Per individuare i propulsori a rischio senza dover smontare l'intero blocco motore — operazione che richiederebbe ore di manodopera e costi elevati — i tecnici utilizzano un piccolo martello di plastica sviluppato appositamente per generare una vibrazione controllata.

Il funzionamento si basa sullo stesso principio di un diapason: ogni componente metallico, se percosso, vibra a una specifica frequenza di risonanza. E qui viene il bello...

Collegando un accelerometro al bullone dell'albero motore e colpendo la puleggia a ore 3 (vedi il disegno in basso), lo strumento rileva le onde che si propagano nella struttura: se il componente si è deteriorato, la sequenza di vibrazione cambia rispetto ai valori standard.

Il tocco tecnologico nello strumento? Per garantire la precisione della misura, il martello stesso avvisa il meccanico se la forza dell'impatto è stata troppo debole o eccessiva: un vero smart...ello.

Guida ufficiale al test della martellata

Un'analisi incrociata per la diagnosi

I dati acustici e vibrazionali vengono elaborati da un software dedicato, che li incrocia con le informazioni sull'utilizzo del veicolo. Se l'analisi rileva un'anomalia o non è in grado di confermare lo stato ottimale della bronzina, la rete di assistenza procede alla sostituzione integrale del motore V6.

Va sottolineato che questo test di risonanza nasce come strumento di screening preventivo per gli esemplari che non mostrano ancora malfunzionamenti. Un po' come l'esame della prostata dopo i 50 anni.

Se il motore del tuo veicolo manifesta già sintomi evidenti — come battiti in testa, erogazione irregolare o difficoltà di avviamento — la procedura acustica non serve: in quel caso è necessario contattare subito la concessionaria per l'intervento diretto.

Fonte:Pick-up Truck + SUV

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