Toyota GR86, piccoli ritocchi per la sportiva che manca all’Europa

Toyota GR86 non è più in vendita in Europa da tempo a causa delle normative sulle emissioni. In attesa di una possibile nuova generazione che permetta il ritorno nel Vecchio Continente, l'attuale modello si aggiorna in Giappone con una serie di novità che vanno ad affinarlo ulteriormente. Modifiche che puntano a migliorare ulteriormente l'esperienza di guida e accrescere il fascino dello sportiva. In Giappone, gli ordini del nuovo modello partiranno il 28 agosto.

Ecco le novità della Toyota GR86

La GR86 aggiornata vede il ritorno del colore esterno ''Solid Gray'', ma solamente per un periodo limitato. Inoltre, arrivano alcuni piccoli aggiornamenti per gli interni ma solo su specifici allestimenti. Con questo aggiornamento arrivano inoltre una serie di miglioramenti alla dinamica di guida grazie a interventi su acceleratore, servosterzo elettrico e cambio.

Entrando più nel dettaglio e approfondendo proprio le novità che riguardano la dinamica di guida, la nuova calibrazione dell'acceleratore permette una migliore risposta dell'auto in uscita di curva e un migliore controllo su superfici a bassa aderenza, come strade bagnate. La migliore risposta tra la pressione sul pedale e l'accelerazione offre un'esperienza di guida fluida e controllabile in qualsiasi situazione.

Toyota GR86, interni

Il servosterzo elettrico, modificato sulla base dell'esperienza maturata nelle competizioni della Super Taikyu Series con la GR86, elimina le oscillazioni nelle curve ad alta velocità e su superfici sconnesse, consentendo una guida più precisa.

Inoltre, per la versione della GR 86 dotata di cambio manuale, è stato realizzato uno smusso sul selettore della trasmissione di 0,5 mm per rendere più agevole la scalata dalla quinta alla quarta marcia.

Ma non è mica finita qui perché le rifiniture alla sportiva giapponese continuano con un aggiornamento del sistema di assistenza alla guida EyeSight che adesso può contare su di una configurazione a tripla telecamera, rispetto alla precedente configurazione a due telecamere. Grazie a un maggiore campo visivo, il sistema ADAS garantisce una maggiore affidabilità. Nessuna novità sul fronte della meccanica e quindi troviamo sempre il 4 cilindri boxer di 2,4 litri da 234 CV.

Prezzi

In Giappone, Toyota GR86 parte da 2.936.000 yen che al cambio sono circa 16.100 euro.

VEDI ANCHE

Tags