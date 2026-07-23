Toyota testa una nuova sportiva: è davvero la futura MR2 a motore centrale?

Toyota non si dimentica delle vere sportive e sappiamo che sta lavorando allo sviluppo di un nuovo motore che sarà utilizzato su di una nuova sportiva sebbene ancora non è chiaro se si chiamerà Celica o MR2. Nelle ultime ore sono circolate in rete una serie di foto spia di un prototipo di una sportiva Toyota ripreso durante una sessione di test al Fuji Speedway In Giappone. Il tutto va preso con le dovute cautele ma potrebbe trattarsi del prototipo della MR2 stando ad alcune speculazioni.

Il debutto della Toyota MR2 a motore centrale si avvicina?

Un paio di foto e un breve video del misterioso prototipo Toyota sono apparsi su X grazie all'utente @You_SuiKoyoAZ e hanno fatto il giro della rete in breve tempo. Le immagini mostrano un prototipo che sembra essere basato sulla GR Yaris. Presenta una carrozzeria ancora provvisoria, con un enorme radiatore nella parte anteriore e massicce prese d'aria dietro le portiere. Si tratta di una coupé a due porte e non possiamo non notare l'ampio splitter anteriore, i passaruota molto ampi e il grande spoiler posteriore.

L'aspetto non pare essere quello definitivo, sembra più un insieme di parti di modelli esistenti. Potrebbe quindi trattarsi di un muletto su cui Toyota sta collaudando la nuova piattaforma. Ovviamente si tratta di speculazione perché di ufficiale non c'è nulla. Nel complesso, in ogni caso, le proporzioni sono simili a quelle della concept car Toyota FT-Se del 2023, che si riteneva anticipasse la futura MR2.

Le ampie prese d'aria di raffreddamento sui parafanghi posteriori e quella sul cofano confermano quasi certamente che si tratta di una vettura con motore centrale. Si dovrebbe trattare della stessa unità montata GR Yaris M Concept e cioè un 4 cilindri turbo di 2 litri di cilindrata.

La MR2 originale aveva una configurazione a motore centrale e trazione posteriore, ma si prevede che la nuova vettura adotterà un motore centrale e trazione integrale con differenziali autobloccanti Torsen sia all'anteriore che al posteriore. Solo cambio automatico o anche manuale? Al momento non lo sappiamo ancora.

Non sappiamo quando potrebbe debuttare la nuova sportiva a motore centrale di Toyota ma è positivo vedere che la casa giapponese sta continuando a lavorare al suo sviluppo.

Il nuovo motore

Ad alimentare la nuova sportiva di Toyota, c'è un quattro cilindri turbo a iniezione diretta da 2 litri destinato a sostituire il tre cilindri turbo da 1,6 litri della GR Yaris e della GR Corolla. Si tratta di un'untà in grado di poter raggiungere tranquillamente anche i 400 CV di potenza nelle versioni più performanti. Nelle versioni destinate al motorsport, pare che si possa arrivare senza problemi anche ai 600 CV.

Non possiamo fare altro che attendere novità sullo sviluppo della nuova sportiva.

Fonte imamgine: @You_SuiKoyoAZ

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