Toyota GR GT, potrebbe arrivare una versione inattesa della nuova supercar da 650 CV

Toyota sta portando avanti lo sviluppo della nuova GR GT, una supercar che ha fatto il suo debutto alla fine dello scorso anno. Modello dotato di un'aerodinamica molto raffinata e che potrà contare un motore V8 biturbo da 4 litri di nuova concezione abbinato a un singolo motore elettrico. L'obiettivo è quello di raggiungere i 650 CV di potenza. Le specifiche tecniche definitive e complete ancora non sono state comunicate. In ogni caso, già sappiamo che la casa giapponese sta lavorando anche a una versione GT3 da corsa.

Pare che adesso ci sia una novità. Per il momento si tratta solamente di indiscrezioni ma secondo fonti giapponesi, Toyota starebbe valutando una versione della sua nuova GR GT senza il tettuccio, in configurazione Targa.

Le prime informazioni

La notizia proviene da una rivista automobilistica giapponese chiamata Magazine X, e successivamente ripresa da Car Sensor, un sito web giapponese di notizie automobilistiche. Il tutto ovviamente va preso con le dovute cautele. Tuttavia, stando a quanto riportato, oltre alla versione coupé e quella da corsa GT3, saranno disponibili altre due varianti della GR GT. Una, in particolare, perderebbe il tettuccio e sarebbe offerta come un modello Targa. Ovviamente nulla è confermato, ma questo modello potrebbe fregiarsi del badge Aero Top.

Toyota GR GT: il sound del V8 biturbo è un po' basso

Se il rapporto è corretto lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi, man mano che si avvicinerà il momento in cui Toyota lancerà ufficialmente sul mercato la sua supercar le cui consegne sono attese nel 2027.

In ogni caso, il rapporto prosegue affermando che indipendentemente dalla versione, la supercar adotterà sempre il V8 biturbo di 4 litri abbinato a un'unità elettrica integrata nel cambio automatico a 8 rapporti. Se davvero arriverà una versione Aero Top della GR GT, questo modello potrebbe consentire a Toyota di poter competere nel segmento delle roadster di lusso.

La presunta versione Targa potrebbe presto aggiungersi ai prototipi della nuova supercar Toyota che di recente sono stati avvistati, ancora camuffati, durante alcune sessione di sviluppo sul circuito del Nürburgring. Secondo Magazine X, la produzione della famiglia GR GT potrebbe essere limitata a circa 500 unità ma in passato Akio Toyoda aveva smentito l'idea di un limite di produzione rigido per la supercar stradale. Presto ne sapremo di più, non rimane che attendere novità.

Fonte: CarScoops

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